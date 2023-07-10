https://ria.ru/20230710/samolet-1883328135.html

В летевшем из Москвы в Ереван самолете умерла женщина

В летевшем из Москвы в Ереван самолете умерла женщина - РИА Новости, 10.07.2023

В летевшем из Москвы в Ереван самолете умерла женщина

Шестидесятилетняя пассажирка скончалась минувшей ночью на борту рейса из Москвы в Ереван, сообщили в пресс-службе полиции Армении. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:34

2023-07-10T16:34

2023-07-10T20:26

москва

ереван

армения

в мире

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786011517_1173:0:4814:2048_1920x0_80_0_0_f43ac1d977dcff6df0b530569ae98317.jpg

ЕРЕВАН, 10 июл — РИА Новости. Шестидесятилетняя пассажирка скончалась минувшей ночью на борту рейса из Москвы в Ереван, сообщили в пресс-службе полиции Армении. "Десятого июля в 1:15 (00:15 мск) со станции авиационной безопасности аэропорта Звартноц в линейное отделение полиции поступило сообщение, что самочувствие пассажирки рейса Москва — Ереван Амалии П., 1963 года рождения, ухудшилось, была констатирована ее смерть", — говорится в релизе.На место выехала оперативно-следственная группа. В полиции отметили, что при внешнем осмотре следов насилия на теле не обнаружили.Ведется следствие.

https://ria.ru/20230601/samolet-1875458491.html

москва

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, ереван, армения, в мире, новости - туризм