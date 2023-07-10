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В летевшем из Москвы в Ереван самолете умерла женщина - РИА Новости, 10.07.2023
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16:34 10.07.2023 (обновлено: 20:26 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/samolet-1883328135.html
В летевшем из Москвы в Ереван самолете умерла женщина
В летевшем из Москвы в Ереван самолете умерла женщина - РИА Новости, 10.07.2023
В летевшем из Москвы в Ереван самолете умерла женщина
Шестидесятилетняя пассажирка скончалась минувшей ночью на борту рейса из Москвы в Ереван, сообщили в пресс-службе полиции Армении. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:34
2023-07-10T20:26
москва
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 10 июл — РИА Новости. Шестидесятилетняя пассажирка скончалась минувшей ночью на борту рейса из Москвы в Ереван, сообщили в пресс-службе полиции Армении. &quot;Десятого июля в 1:15 (00:15 мск) со станции авиационной безопасности аэропорта Звартноц в линейное отделение полиции поступило сообщение, что самочувствие пассажирки рейса Москва — Ереван Амалии П., 1963 года рождения, ухудшилось, была констатирована ее смерть&quot;, — говорится в релизе.На место выехала оперативно-следственная группа. В полиции отметили, что при внешнем осмотре следов насилия на теле не обнаружили.Ведется следствие.
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москва, ереван, армения, в мире, новости - туризм
Москва, Ереван, Армения, В мире, Новости - Туризм
В летевшем из Москвы в Ереван самолете умерла женщина

Шестидесятилетняя пассажирка умерла в самолете во время перелета из Москвы в Ереван

CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image Международный аэропорт Звартноц
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image
Международный аэропорт Звартноц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 июл — РИА Новости. Шестидесятилетняя пассажирка скончалась минувшей ночью на борту рейса из Москвы в Ереван, сообщили в пресс-службе полиции Армении.
«

"Десятого июля в 1:15 (00:15 мск) со станции авиационной безопасности аэропорта Звартноц в линейное отделение полиции поступило сообщение, что самочувствие пассажирки рейса Москва — Ереван Амалии П., 1963 года рождения, ухудшилось, была констатирована ее смерть", — говорится в релизе.

На место выехала оперативно-следственная группа. В полиции отметили, что при внешнем осмотре следов насилия на теле не обнаружили.
Ведется следствие.
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