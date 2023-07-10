https://ria.ru/20230710/samolet-1883328135.html
В летевшем из Москвы в Ереван самолете умерла женщина
В летевшем из Москвы в Ереван самолете умерла женщина - РИА Новости, 10.07.2023
В летевшем из Москвы в Ереван самолете умерла женщина
Шестидесятилетняя пассажирка скончалась минувшей ночью на борту рейса из Москвы в Ереван, сообщили в пресс-службе полиции Армении. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:34
2023-07-10T16:34
2023-07-10T20:26
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ЕРЕВАН, 10 июл — РИА Новости. Шестидесятилетняя пассажирка скончалась минувшей ночью на борту рейса из Москвы в Ереван, сообщили в пресс-службе полиции Армении. "Десятого июля в 1:15 (00:15 мск) со станции авиационной безопасности аэропорта Звартноц в линейное отделение полиции поступило сообщение, что самочувствие пассажирки рейса Москва — Ереван Амалии П., 1963 года рождения, ухудшилось, была констатирована ее смерть", — говорится в релизе.На место выехала оперативно-следственная группа. В полиции отметили, что при внешнем осмотре следов насилия на теле не обнаружили.Ведется следствие.
https://ria.ru/20230601/samolet-1875458491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, ереван, армения, в мире, новости - туризм
Москва, Ереван, Армения, В мире, Новости - Туризм
В летевшем из Москвы в Ереван самолете умерла женщина
Шестидесятилетняя пассажирка умерла в самолете во время перелета из Москвы в Ереван