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Белоруссия при поддержке России начнет производство двухмоторных самолетов
Белоруссия при поддержке России начнет производство двухмоторных самолетов - РИА Новости, 10.07.2023
Белоруссия при поддержке России начнет производство двухмоторных самолетов
Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая на главной... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:28
2023-07-10T16:28
2023-07-10T16:28
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россия
екатеринбург
роман головченко
в мире
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая на главной стратегической сессии выставки "Иннопром-2023" Екатеринбурге. "Нами и российскими партнерами принято совместное решение о реализации в Республике Беларусь совместного проекта по производству двухмоторного легкого многоцелевого самолета", - сказал Головченко. Белорусский премьер подчеркнул, что этот проект ознаменует собой переход Белоруссии, при поддержке братской России, в клуб стран-авиапроизводителей.
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белоруссия, россия, екатеринбург, роман головченко, в мире
Белоруссия, Россия, Екатеринбург, Роман Головченко, В мире
Белоруссия при поддержке России начнет производство двухмоторных самолетов
Головченко: Белоруссия при поддержке России будет производить легкие двухмоторные самолеты
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая на главной стратегической сессии выставки "Иннопром-2023" Екатеринбурге.
"Нами и российскими партнерами принято совместное решение о реализации в Республике Беларусь совместного проекта по производству двухмоторного легкого многоцелевого самолета", - сказал Головченко.
Белорусский премьер подчеркнул, что этот проект ознаменует собой переход Белоруссии, при поддержке братской России, в клуб стран-авиапроизводителей.
Межгосударственные отношения России и Белоруссии