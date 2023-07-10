https://ria.ru/20230710/samolet-1883326335.html

Белоруссия при поддержке России начнет производство двухмоторных самолетов

Белоруссия при поддержке России начнет производство двухмоторных самолетов - РИА Новости, 10.07.2023

Белоруссия при поддержке России начнет производство двухмоторных самолетов

Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая на главной... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:28

2023-07-10T16:28

2023-07-10T16:28

белоруссия

россия

екатеринбург

роман головченко

в мире

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая на главной стратегической сессии выставки "Иннопром-2023" Екатеринбурге. "Нами и российскими партнерами принято совместное решение о реализации в Республике Беларусь совместного проекта по производству двухмоторного легкого многоцелевого самолета", - сказал Головченко. Белорусский премьер подчеркнул, что этот проект ознаменует собой переход Белоруссии, при поддержке братской России, в клуб стран-авиапроизводителей.

https://ria.ru/20230609/diplomatiya-1876989871.html

белоруссия

россия

екатеринбург

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белоруссия, россия, екатеринбург, роман головченко, в мире