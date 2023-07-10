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Глава МИД Молдавии подтвердил свое участие в работе саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
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15:20 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/sammit-1883303467.html
Глава МИД Молдавии подтвердил свое участие в работе саммита НАТО
Глава МИД Молдавии подтвердил свое участие в работе саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
Глава МИД Молдавии подтвердил свое участие в работе саммита НАТО
Глава МИД Молдавии Нику Попеску подтвердил свое участие в саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, сообщает пресс-служба молдавского... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:20
2023-07-10T15:20
в мире
молдавия
вильнюс
майя санду
нато
кишинев
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КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Глава МИД Молдавии Нику Попеску подтвердил свое участие в саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, сообщает пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил румынским СМИ, что Молдавия приглашена наряду с другими партнерами блока для участия в саммите альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Джоанэ выразил надежду, что Кишинев на саммите будет представлять именно Попеску. "Господин Попеску подтвердил свое участие в саммите НАТО в Вильнюсе. С 11 по 12 июля он будет находиться с визитом в Литве. В ходе встречи министров иностранных дел стран альянса и государств-партнеров министр выступит с речью, в которой представит видение властей Молдавии относительно событий, связанных с региональной безопасностью, меры, которые Кишинев предпринимает для противодействия вызовам безопасности страны, а также пути углубления сотрудничества Молдавия-НАТО", - говорится в сообщении пресс-службы молдавского МИД. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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в мире, молдавия, вильнюс, майя санду, нато, кишинев
В мире, Молдавия, Вильнюс, Майя Санду, НАТО, Кишинев
Глава МИД Молдавии подтвердил свое участие в работе саммита НАТО

Глава МИД Молдавии Попеску подтвердил свое участие в работе саммита НАТО в Вильнюсе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Глава МИД Молдавии Нику Попеску подтвердил свое участие в саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, сообщает пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства.
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил румынским СМИ, что Молдавия приглашена наряду с другими партнерами блока для участия в саммите альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Джоанэ выразил надежду, что Кишинев на саммите будет представлять именно Попеску.
"Господин Попеску подтвердил свое участие в саммите НАТО в Вильнюсе. С 11 по 12 июля он будет находиться с визитом в Литве. В ходе встречи министров иностранных дел стран альянса и государств-партнеров министр выступит с речью, в которой представит видение властей Молдавии относительно событий, связанных с региональной безопасностью, меры, которые Кишинев предпринимает для противодействия вызовам безопасности страны, а также пути углубления сотрудничества Молдавия-НАТО", - говорится в сообщении пресс-службы молдавского МИД.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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