https://ria.ru/20230710/sammit-1883303467.html

Глава МИД Молдавии подтвердил свое участие в работе саммита НАТО

Глава МИД Молдавии подтвердил свое участие в работе саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2023

Глава МИД Молдавии подтвердил свое участие в работе саммита НАТО

Глава МИД Молдавии Нику Попеску подтвердил свое участие в саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, сообщает пресс-служба молдавского... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:20

2023-07-10T15:20

2023-07-10T15:20

в мире

молдавия

вильнюс

майя санду

нато

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155856/35/1558563591_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_5684f70a22cd08a9cdb6c2bf49edf249.jpg

КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Глава МИД Молдавии Нику Попеску подтвердил свое участие в саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, сообщает пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил румынским СМИ, что Молдавия приглашена наряду с другими партнерами блока для участия в саммите альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Джоанэ выразил надежду, что Кишинев на саммите будет представлять именно Попеску. "Господин Попеску подтвердил свое участие в саммите НАТО в Вильнюсе. С 11 по 12 июля он будет находиться с визитом в Литве. В ходе встречи министров иностранных дел стран альянса и государств-партнеров министр выступит с речью, в которой представит видение властей Молдавии относительно событий, связанных с региональной безопасностью, меры, которые Кишинев предпринимает для противодействия вызовам безопасности страны, а также пути углубления сотрудничества Молдавия-НАТО", - говорится в сообщении пресс-службы молдавского МИД. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

молдавия

вильнюс

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, вильнюс, майя санду, нато, кишинев