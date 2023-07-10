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Россия сократила скидки для нефтепереработчиков в Индии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
09:55 10.07.2023 (обновлено: 11:27 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/rossiya-1883191825.html
Россия сократила скидки для нефтепереработчиков в Индии, пишут СМИ
Россия сократила скидки для нефтепереработчиков в Индии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2023
Россия сократила скидки для нефтепереработчиков в Индии, пишут СМИ
Россия значительно снизила скидки на свою нефть, которую поставляет переработчикам в Индии, пишет Times of India со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:55
2023-07-10T11:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
индия
опек
цены на нефть
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл — РИА Новости. Россия значительно снизила скидки на свою нефть, которую поставляет переработчикам в Индии, пишет Times of India со ссылкой на источники. "Скидка на российский сорт Urals сократилась с уровня около 30 долларов за баррель в середине прошлого года до уровня, близкого к четырем долларам за баррель", — говорится в статье. При этом собеседники газеты отметили, что Россия выставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам счета по цене немного ниже, чем установленный Западом потолок в 60 долларов за баррель, но взимает еще от 11 до 19 долларов за доставку от Балтийского и Черного морей до западного побережья Индии. "Стоимость доставки из российских портов в Индию в размере 11-19 долларов за баррель &lt;…&gt; выше, чем тарифы на сопоставимые расстояния, такие как рейс из Персидского залива в Роттердам", — уточняет издание. Как сообщала отраслевая компания Vortexa, в мае поставки российской нефти в Индию превысили совокупный импорт из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США. В течение месяца Индия получала из России по 1,96 миллиона баррелей в день, что на 15 процентов больше, чем в апреле. Таким образом, на долю России пришлось почти 42 процента всего индийского импорта сырой нефти — это самый высокий показатель для отдельной страны за последние годы. Тогда как доля стран — участниц ОПЕК упала до рекордно низкого уровня в 39 процентов. С 5 декабря 2022 года вступило в силу западное нефтяное эмбарго: Евросоюз перестал принимать российское сырье, перевозимое по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС установили потолок цен на него на уровне 60 долларов за баррель. А с 5 февраля начали действовать схожие ограничения в отношении нефтепродуктов. Потолок цен на них определен в 100 долларов за баррель для тех, что торгуются с премией к эталонной марке нефти (дизельное топливо), и 45 долларов — для торгующихся со скидкой (мазут). Россия в ответ запретила поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование механизма ограничения предельной цены.
https://ria.ru/20230615/neft-1878265686.html
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экономика, россия, индия, опек, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Индия, ОПЕК, Цены на нефть
Россия сократила скидки для нефтепереработчиков в Индии, пишут СМИ

Times of India: Россия сократила скидки на нефть для Индии до четырех долларов с барреля

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл — РИА Новости. Россия значительно снизила скидки на свою нефть, которую поставляет переработчикам в Индии, пишет Times of India со ссылкой на источники.
"Скидка на российский сорт Urals сократилась с уровня около 30 долларов за баррель в середине прошлого года до уровня, близкого к четырем долларам за баррель", — говорится в статье.
При этом собеседники газеты отметили, что Россия выставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам счета по цене немного ниже, чем установленный Западом потолок в 60 долларов за баррель, но взимает еще от 11 до 19 долларов за доставку от Балтийского и Черного морей до западного побережья Индии.
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"Стоимость доставки из российских портов в Индию в размере 11-19 долларов за баррель <…> выше, чем тарифы на сопоставимые расстояния, такие как рейс из Персидского залива в Роттердам", — уточняет издание.
Как сообщала отраслевая компания Vortexa, в мае поставки российской нефти в Индию превысили совокупный импорт из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США. В течение месяца Индия получала из России по 1,96 миллиона баррелей в день, что на 15 процентов больше, чем в апреле. Таким образом, на долю России пришлось почти 42 процента всего индийского импорта сырой нефти — это самый высокий показатель для отдельной страны за последние годы. Тогда как доля стран — участниц ОПЕК упала до рекордно низкого уровня в 39 процентов.
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Россия в ответ запретила поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование механизма ограничения предельной цены.
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