Россия сократила скидки для нефтепереработчиков в Индии, пишут СМИ
Times of India: Россия сократила скидки на нефть для Индии до четырех долларов с барреля
Добыча нефти. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл — РИА Новости. Россия значительно снизила скидки на свою нефть, которую поставляет переработчикам в Индии, пишет Times of India со ссылкой на источники.
"Скидка на российский сорт Urals сократилась с уровня около 30 долларов за баррель в середине прошлого года до уровня, близкого к четырем долларам за баррель", — говорится в статье.
При этом собеседники газеты отметили, что Россия выставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам счета по цене немного ниже, чем установленный Западом потолок в 60 долларов за баррель, но взимает еще от 11 до 19 долларов за доставку от Балтийского и Черного морей до западного побережья Индии.
"Стоимость доставки из российских портов в Индию в размере 11-19 долларов за баррель <…> выше, чем тарифы на сопоставимые расстояния, такие как рейс из Персидского залива в Роттердам", — уточняет издание.
Как сообщала отраслевая компания Vortexa, в мае поставки российской нефти в Индию превысили совокупный импорт из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США. В течение месяца Индия получала из России по 1,96 миллиона баррелей в день, что на 15 процентов больше, чем в апреле. Таким образом, на долю России пришлось почти 42 процента всего индийского импорта сырой нефти — это самый высокий показатель для отдельной страны за последние годы. Тогда как доля стран — участниц ОПЕК упала до рекордно низкого уровня в 39 процентов.
С 5 декабря 2022 года вступило в силу западное нефтяное эмбарго: Евросоюз перестал принимать российское сырье, перевозимое по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС установили потолок цен на него на уровне 60 долларов за баррель. А с 5 февраля начали действовать схожие ограничения в отношении нефтепродуктов. Потолок цен на них определен в 100 долларов за баррель для тех, что торгуются с премией к эталонной марке нефти (дизельное топливо), и 45 долларов — для торгующихся со скидкой (мазут).
Россия в ответ запретила поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование механизма ограничения предельной цены.