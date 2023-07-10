https://ria.ru/20230710/rakety-1883223646.html
Военный эксперт: "Торы" и "Буки" могут эффективно сбивать ракеты от С-200
Военный эксперт: "Торы" и "Буки" могут эффективно сбивать ракеты от С-200 - РИА Новости, 10.07.2023
Военный эксперт: "Торы" и "Буки" могут эффективно сбивать ракеты от С-200
Российские комплексы ПВО с малым временем реакции и мощными ракетами семейств "Тор" и "Бук" способны эффективно сбивать скоростные ракеты от советского... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:23
2023-07-10T12:23
2023-07-10T12:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
алексей леонков
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
тор (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российские комплексы ПВО с малым временем реакции и мощными ракетами семейств "Тор" и "Бук" способны эффективно сбивать скоростные ракеты от советского зенитного-ракетного комплекса С-200, доработанные Киевом для ударов по наземным целям, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев пытался атаковать территорию РФ четырьмя зенитными ракетами С-200, переделанными для ударов по наземным целям, одна из них была нацелена на Крымский мост. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поручил выявлять места хранения, подготовки и стартовые позиции ракет С-200 и аналогов, упреждающе их поражать, а также принять дополнительные меры по защите объектов от ударов с воздуха. "Ранее я говорил, что там, где к нам пролетают украинские беспилотники на малых высотах, затем пролетят и ракеты. Вот мы это наблюдаем. Маршруты уже проверены, ракета летит на малой высоте с гораздо большей скоростью, чем дрон, как цель она сложнее. Выигрывают только те системы ПВО, у которых время реакции самое короткое, а боевая часть помощнее – то есть, это ЗРК типа "Тор" и "Бук", - сообщил Леонков. Он пояснил, что если ракете от С-200 при доработке заложили низковысотный полет, то средства ПВО могут ее обнаружить только на дальности 15-20 км, комплексы типа С-300/С400 в этом случае будут неуместны для ее перехвата. Леонков воздержался от оценки вероятного количества оставшихся у Киева ракет от ЗРК С-200, отметив, что в принципе превратить зенитную управляемую ракету в ракету класса "земля-земля" возможно. "Там не нужна головка самонаведения на воздушную цель. Вместо нее ставится инерциальная система, которая ведет ракету точно по координатам. Можно добавить программу полета, коррекцию по GPS", - заметил эксперт. Если на ракете стоит только инерциальная система наведения, ее будет сложнее сбить с курса средствами РЭБ. "Затем рассчитывают, чтобы масса полезной нагрузки и масса топлива обеспечивали максимальную дальность. У ракеты от С-200 максимальная дальность - до 200 км, рабочая – 100-150 км, запускается она с наземной пусковой установки. Сама ракета мощная, скоростная и маневренная", - добавил Леонков. Он также не исключает, что Киеву могли помочь доработать ракету западные специалисты, используя при этом иностранную электронику и компоненты. Так ранее было сделано с советскими беспилотниками Ту-141 "Стриж", которые Киев переделал в подобие крылатых ракет и уже наносил ими удары по военным аэродромам в РФ.
https://ria.ru/20230710/rakety-1883212604.html
https://ria.ru/20230710/giperzvuk-1882803208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_8e77cbc606a7ebc7dae0e33f640c524b.jpg
Доклад об уничтожении ракет ВСУ
Доклад об уничтожении ракет ВСУ
2023-07-10T12:23
true
PT1M44S
РИА Новости
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безопасность, россия, алексей леонков, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, тор (зенитный ракетный комплекс), бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Алексей Леонков, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Тор (зенитный ракетный комплекс), Бук (зенитный ракетный комплекс)
Военный эксперт: "Торы" и "Буки" могут эффективно сбивать ракеты от С-200
Военный эксперт Леонков: "Тор" и "Бук" могут эффективно сбивать украинские ракеты от С-200
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российские комплексы ПВО с малым временем реакции и мощными ракетами семейств "Тор" и "Бук" способны эффективно сбивать скоростные ракеты от советского зенитного-ракетного комплекса С-200, доработанные Киевом для ударов по наземным целям, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее Минобороны РФ
сообщило, что Киев пытался атаковать территорию РФ четырьмя зенитными ракетами С-200, переделанными для ударов по наземным целям, одна из них была нацелена на Крымский мост. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
поручил выявлять места хранения, подготовки и стартовые позиции ракет С-200 и аналогов, упреждающе их поражать, а также принять дополнительные меры по защите объектов от ударов с воздуха.
"Ранее я говорил, что там, где к нам пролетают украинские беспилотники на малых высотах, затем пролетят и ракеты. Вот мы это наблюдаем. Маршруты уже проверены, ракета летит на малой высоте с гораздо большей скоростью, чем дрон, как цель она сложнее. Выигрывают только те системы ПВО, у которых время реакции самое короткое, а боевая часть помощнее – то есть, это ЗРК типа "Тор" и "Бук", - сообщил Леонков.
Он пояснил, что если ракете от С-200 при доработке заложили низковысотный полет, то средства ПВО могут ее обнаружить только на дальности 15-20 км, комплексы типа С-300/С400 в этом случае будут неуместны для ее перехвата.
Леонков воздержался от оценки вероятного количества оставшихся у Киева ракет от ЗРК С-200, отметив, что в принципе превратить зенитную управляемую ракету в ракету класса "земля-земля" возможно. "Там не нужна головка самонаведения на воздушную цель. Вместо нее ставится инерциальная система, которая ведет ракету точно по координатам. Можно добавить программу полета, коррекцию по
GPS", - заметил эксперт.
Военный эксперт рассказал, сколько ракет С-200 могло остаться у Украины
Если на ракете стоит только инерциальная система наведения, ее будет сложнее сбить с курса средствами РЭБ. "Затем рассчитывают, чтобы масса полезной нагрузки и масса топлива обеспечивали максимальную дальность. У ракеты от С-200 максимальная дальность - до 200 км, рабочая – 100-150 км, запускается она с наземной пусковой установки. Сама ракета мощная, скоростная и маневренная", - добавил Леонков.
Он также не исключает, что Киеву могли помочь доработать ракету западные специалисты, используя при этом иностранную электронику и компоненты. Так ранее было сделано с советскими беспилотниками Ту-141 "Стриж", которые Киев переделал в подобие крылатых ракет и уже наносил ими удары по военным аэродромам в РФ.
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