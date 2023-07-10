https://ria.ru/20230710/rakety-1883223646.html

Военный эксперт: "Торы" и "Буки" могут эффективно сбивать ракеты от С-200

Военный эксперт: "Торы" и "Буки" могут эффективно сбивать ракеты от С-200 - РИА Новости, 10.07.2023

Военный эксперт: "Торы" и "Буки" могут эффективно сбивать ракеты от С-200

Российские комплексы ПВО с малым временем реакции и мощными ракетами семейств "Тор" и "Бук" способны эффективно сбивать скоростные ракеты от советского... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:23

2023-07-10T12:23

2023-07-10T12:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

алексей леонков

валерий герасимов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

тор (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российские комплексы ПВО с малым временем реакции и мощными ракетами семейств "Тор" и "Бук" способны эффективно сбивать скоростные ракеты от советского зенитного-ракетного комплекса С-200, доработанные Киевом для ударов по наземным целям, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев пытался атаковать территорию РФ четырьмя зенитными ракетами С-200, переделанными для ударов по наземным целям, одна из них была нацелена на Крымский мост. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поручил выявлять места хранения, подготовки и стартовые позиции ракет С-200 и аналогов, упреждающе их поражать, а также принять дополнительные меры по защите объектов от ударов с воздуха. "Ранее я говорил, что там, где к нам пролетают украинские беспилотники на малых высотах, затем пролетят и ракеты. Вот мы это наблюдаем. Маршруты уже проверены, ракета летит на малой высоте с гораздо большей скоростью, чем дрон, как цель она сложнее. Выигрывают только те системы ПВО, у которых время реакции самое короткое, а боевая часть помощнее – то есть, это ЗРК типа "Тор" и "Бук", - сообщил Леонков. Он пояснил, что если ракете от С-200 при доработке заложили низковысотный полет, то средства ПВО могут ее обнаружить только на дальности 15-20 км, комплексы типа С-300/С400 в этом случае будут неуместны для ее перехвата. Леонков воздержался от оценки вероятного количества оставшихся у Киева ракет от ЗРК С-200, отметив, что в принципе превратить зенитную управляемую ракету в ракету класса "земля-земля" возможно. "Там не нужна головка самонаведения на воздушную цель. Вместо нее ставится инерциальная система, которая ведет ракету точно по координатам. Можно добавить программу полета, коррекцию по GPS", - заметил эксперт. Если на ракете стоит только инерциальная система наведения, ее будет сложнее сбить с курса средствами РЭБ. "Затем рассчитывают, чтобы масса полезной нагрузки и масса топлива обеспечивали максимальную дальность. У ракеты от С-200 максимальная дальность - до 200 км, рабочая – 100-150 км, запускается она с наземной пусковой установки. Сама ракета мощная, скоростная и маневренная", - добавил Леонков. Он также не исключает, что Киеву могли помочь доработать ракету западные специалисты, используя при этом иностранную электронику и компоненты. Так ранее было сделано с советскими беспилотниками Ту-141 "Стриж", которые Киев переделал в подобие крылатых ракет и уже наносил ими удары по военным аэродромам в РФ.

https://ria.ru/20230710/rakety-1883212604.html

https://ria.ru/20230710/giperzvuk-1882803208.html

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Ольга Фомченкова

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Доклад об уничтожении ракет ВСУ Доклад об уничтожении ракет ВСУ 2023-07-10T12:23 true PT1M44S

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, алексей леонков, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, тор (зенитный ракетный комплекс), бук (зенитный ракетный комплекс)