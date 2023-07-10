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Киев предпринял неудачную попытку атаковать Россию ракетами С-200 - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 10.07.2023 (обновлено: 14:01 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/rakety-1883188141.html
Киев предпринял неудачную попытку атаковать Россию ракетами С-200
Киев предпринял неудачную попытку атаковать Россию ракетами С-200 - РИА Новости, 10.07.2023
Киев предпринял неудачную попытку атаковать Россию ракетами С-200
Украина предприняла попытку ударить по территории России ракетами С-200, атака отражена, жертв и разрушений нет, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:30
2023-07-10T14:01
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина предприняла попытку ударить по территории России ракетами С-200, атака отражена, жертв и разрушений нет, говорится в сводке Минобороны."Девятого июля киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях", — отмечается в сообщении.Там отмечается, что атака проведена зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.По словам начальника главного штаба Воздушно-космических сил Виктора Афзалова, всего уничтожены четыре баллистические цели — две ракеты сбиты средствами ПВО, а еще две — "отклонены средствами РЭБ".В Минобороны добавили, что цели отражены без разрушений на земле.
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Доклад об уничтожении ракет ВСУ
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безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Киев предпринял неудачную попытку атаковать Россию ракетами С-200

Минобороны: Киев безуспешно пытался атаковать три российских региона ракетами С-200

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина предприняла попытку ударить по территории России ракетами С-200, атака отражена, жертв и разрушений нет, говорится в сводке Минобороны.
"Девятого июля киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях", — отмечается в сообщении.
Там отмечается, что атака проведена зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.
По словам начальника главного штаба Воздушно-космических сил Виктора Афзалова, всего уничтожены четыре баллистические цели — две ракеты сбиты средствами ПВО, а еще две — "отклонены средствами РЭБ".
В Минобороны добавили, что цели отражены без разрушений на земле.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Киев пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту
Вчера, 08:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВалерий ГерасимовВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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