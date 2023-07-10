https://ria.ru/20230710/rakety-1883188141.html

Киев предпринял неудачную попытку атаковать Россию ракетами С-200

Киев предпринял неудачную попытку атаковать Россию ракетами С-200 - РИА Новости, 10.07.2023

Киев предпринял неудачную попытку атаковать Россию ракетами С-200

Украина предприняла попытку ударить по территории России ракетами С-200, атака отражена, жертв и разрушений нет, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T09:30

2023-07-10T09:30

2023-07-10T14:01

специальная военная операция на украине

безопасность

валерий герасимов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина предприняла попытку ударить по территории России ракетами С-200, атака отражена, жертв и разрушений нет, говорится в сводке Минобороны."Девятого июля киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях", — отмечается в сообщении.Там отмечается, что атака проведена зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.По словам начальника главного штаба Воздушно-космических сил Виктора Афзалова, всего уничтожены четыре баллистические цели — две ракеты сбиты средствами ПВО, а еще две — "отклонены средствами РЭБ".В Минобороны добавили, что цели отражены без разрушений на земле.

https://ria.ru/20230710/raketa-1883181744.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Доклад об уничтожении ракет ВСУ Доклад об уничтожении ракет ВСУ 2023-07-10T09:30 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия