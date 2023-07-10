https://ria.ru/20230710/rakety-1883188141.html
Киев предпринял неудачную попытку атаковать Россию ракетами С-200
Киев предпринял неудачную попытку атаковать Россию ракетами С-200 - РИА Новости, 10.07.2023
Киев предпринял неудачную попытку атаковать Россию ракетами С-200
Украина предприняла попытку ударить по территории России ракетами С-200, атака отражена, жертв и разрушений нет, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:30
2023-07-10T09:30
2023-07-10T14:01
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина предприняла попытку ударить по территории России ракетами С-200, атака отражена, жертв и разрушений нет, говорится в сводке Минобороны."Девятого июля киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях", — отмечается в сообщении.Там отмечается, что атака проведена зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.По словам начальника главного штаба Воздушно-космических сил Виктора Афзалова, всего уничтожены четыре баллистические цели — две ракеты сбиты средствами ПВО, а еще две — "отклонены средствами РЭБ".В Минобороны добавили, что цели отражены без разрушений на земле.
https://ria.ru/20230710/raketa-1883181744.html
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РИА Новости
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Доклад об уничтожении ракет ВСУ
Доклад об уничтожении ракет ВСУ
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Киев предпринял неудачную попытку атаковать Россию ракетами С-200
Минобороны: Киев безуспешно пытался атаковать три российских региона ракетами С-200
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Украина предприняла попытку ударить по территории России ракетами С-200, атака отражена, жертв и разрушений нет, говорится в сводке
Минобороны.
"Девятого июля киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях", — отмечается в сообщении.
Там отмечается, что атака проведена зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.
По словам начальника главного штаба Воздушно-космических сил Виктора Афзалова, всего уничтожены четыре баллистические цели — две ракеты сбиты средствами ПВО, а еще две — "отклонены средствами РЭБ".
В Минобороны добавили, что цели отражены без разрушений на земле.
Киев пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту