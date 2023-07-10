https://ria.ru/20230710/raketa-1883292255.html

СМИ: Россия захватила передовую ракету, которая прольет свет на тайны НАТО

СМИ: Россия захватила передовую ракету, которая прольет свет на тайны НАТО - РИА Новости, 10.07.2023

СМИ: Россия захватила передовую ракету, которая прольет свет на тайны НАТО

Россия получит доступ к разработкам НАТО благодаря захвату англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow, пишет американский портал Military Watch Magazine. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:56

2023-07-10T14:56

2023-07-10T16:30

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия получит доступ к разработкам НАТО благодаря захвату англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow, пишет американский портал Military Watch Magazine."Захват Storm Shadow предоставит дополнительные возможности для изучения технологий западных крылатых ракет и разработки соответствующих мер противодействия", — говорится в статье.Издание отмечает, что эта информация будет крайне полезной для Москвы, так как позволит выработать меры для более эффективного противостояния потенциальным угрозам со стороны альянса. Так, например, без такого вооружения западные истребители четвертого поколения оказались бы уязвимыми при поражении с близкого расстояния.На прошлой неделе начальник военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что бойцы из добровольческого отряда БАРС-11 вытащили с линии соприкосновения практически целую ракету Storm Shadow и передали ее профильным специалистам для изучения.

https://ria.ru/20230710/ukraina-1883187227.html

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в мире, россия, москва, дмитрий рогозин, нато