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Киев пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту
Киев пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту - РИА Новости, 10.07.2023
Киев пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту
Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:53
2023-07-10T08:53
2023-07-10T09:23
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
валерий герасимов
украина
республика крым
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области, сообщил в докладе начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов."Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск", - сказал Афзалов в докладе начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.Он уточнил, что еще двумя ракетами Киев пытался нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. Они были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в районе населённого пункта Бытошь."Пострадавших нет", - уточнил Афзалов.По его словам, прикрытие важнейших объектов ПВО от средств воздушного нападения противника продолжится в существующем боевом составе. При этом их боевой порядок будет уточнен "с учетом траектории полета баллистических целей и важности прикрываемых объектов".
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Доклад об уничтожении ракет ВСУ
Доклад об уничтожении ракет ВСУ
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Украина, Республика Крым, Крымский мост
Киев пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту
Начальник штаба ВКС Афзалов: Киев пытался 9 июля ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту