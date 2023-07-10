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Киев пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 10.07.2023 (обновлено: 09:23 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/raketa-1883181744.html
Киев пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту
Киев пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту - РИА Новости, 10.07.2023
Киев пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту
Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:53
2023-07-10T09:23
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
валерий герасимов
украина
республика крым
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области, сообщил в докладе начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов."Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск", - сказал Афзалов в докладе начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.Он уточнил, что еще двумя ракетами Киев пытался нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. Они были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в районе населённого пункта Бытошь."Пострадавших нет", - уточнил Афзалов.По его словам, прикрытие важнейших объектов ПВО от средств воздушного нападения противника продолжится в существующем боевом составе. При этом их боевой порядок будет уточнен "с учетом траектории полета баллистических целей и важности прикрываемых объектов".
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Доклад об уничтожении ракет ВСУ
Доклад об уничтожении ракет ВСУ
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безопасность, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, валерий герасимов, украина, республика крым, крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Украина, Республика Крым, Крымский мост
Киев пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту

Начальник штаба ВКС Афзалов: Киев пытался 9 июля ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области, сообщил в докладе начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов.
«
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск", - сказал Афзалов в докладе начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.
Он уточнил, что еще двумя ракетами Киев пытался нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. Они были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в районе населённого пункта Бытошь.
"Пострадавших нет", - уточнил Афзалов.
По его словам, прикрытие важнейших объектов ПВО от средств воздушного нападения противника продолжится в существующем боевом составе. При этом их боевой порядок будет уточнен "с учетом траектории полета баллистических целей и важности прикрываемых объектов".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 июля, 16:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовУкраинаРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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