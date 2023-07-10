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Киев пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту

Киев пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту - РИА Новости, 10.07.2023

Киев пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту

Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:53

2023-07-10T08:53

2023-07-10T09:23

специальная военная операция на украине

безопасность

воздушно-космические силы россии

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валерий герасимов

украина

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области, сообщил в докладе начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов."Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск", - сказал Афзалов в докладе начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.Он уточнил, что еще двумя ракетами Киев пытался нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. Они были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в районе населённого пункта Бытошь."Пострадавших нет", - уточнил Афзалов.По его словам, прикрытие важнейших объектов ПВО от средств воздушного нападения противника продолжится в существующем боевом составе. При этом их боевой порядок будет уточнен "с учетом траектории полета баллистических целей и важности прикрываемых объектов".

украина

республика крым

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Доклад об уничтожении ракет ВСУ Доклад об уничтожении ракет ВСУ 2023-07-10T08:53 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, валерий герасимов, украина, республика крым, крымский мост