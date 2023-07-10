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США предупредили о возможности уничтожить Нью-Йорк одной российской ракетой
США предупредили о возможности уничтожить Нью-Йорк одной российской ракетой - РИА Новости, 10.07.2023
США предупредили о возможности уничтожить Нью-Йорк одной российской ракетой
Всего один российский ядерный комплекс "Посейдон" способен уничтожить сразу несколько американских штатов, пишет обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T01:10
2023-07-10T01:10
2023-07-10T10:05
в мире
нью-джерси
россия
нато
посейдон (подводный беспилотник)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Всего один российский ядерный комплекс "Посейдон" способен уничтожить сразу несколько американских штатов, пишет обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес."Всего одна такая ракета ("Посейдон". — Прим. ред.) способна уничтожить одним махом штаты Нью-Йорк, <...> Нью-Джерси и вызвать в океане радиоактивные цунами", — сообщил автор.Журналист подчеркнул, что из-за обширного и разнообразного ядерного арсенала России "никто в здравом уме" не стал бы развязывать против нее войну. Гонсалес напомнил, что, согласно доктрине Москвы, применение ядерного вооружения возможно исключительно при угрозе существованию страны, а государства Запада предпочитают об этом умалчивать, умышленно разжигая конфликт.По данным из открытых источников, "Посейдон" (ранее известный как "Статус-6", кодовое обозначение НАТО — Kanyon) — российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути это ядерная торпеда, которая способна наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.Длина "Посейдона" — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, нью-джерси, россия, нато, посейдон (подводный беспилотник)
В мире, Нью-Джерси, Россия, НАТО, Посейдон (подводный беспилотник)
США предупредили о возможности уничтожить Нью-Йорк одной российской ракетой
Rebelión: ракета "Посейдон" способна уничтожить одним ударом штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси