https://ria.ru/20230710/raketa-1883162984.html

США предупредили о возможности уничтожить Нью-Йорк одной российской ракетой

США предупредили о возможности уничтожить Нью-Йорк одной российской ракетой - РИА Новости, 10.07.2023

США предупредили о возможности уничтожить Нью-Йорк одной российской ракетой

Всего один российский ядерный комплекс "Посейдон" способен уничтожить сразу несколько американских штатов, пишет обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T01:10

2023-07-10T01:10

2023-07-10T10:05

в мире

нью-джерси

россия

нато

посейдон (подводный беспилотник)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Всего один российский ядерный комплекс "Посейдон" способен уничтожить сразу несколько американских штатов, пишет обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес."Всего одна такая ракета ("Посейдон". — Прим. ред.) способна уничтожить одним махом штаты Нью-Йорк, <...> Нью-Джерси и вызвать в океане радиоактивные цунами", — сообщил автор.Журналист подчеркнул, что из-за обширного и разнообразного ядерного арсенала России "никто в здравом уме" не стал бы развязывать против нее войну. Гонсалес напомнил, что, согласно доктрине Москвы, применение ядерного вооружения возможно исключительно при угрозе существованию страны, а государства Запада предпочитают об этом умалчивать, умышленно разжигая конфликт.По данным из открытых источников, "Посейдон" (ранее известный как "Статус-6", кодовое обозначение НАТО — Kanyon) — российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути это ядерная торпеда, которая способна наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.Длина "Посейдона" — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221003/poseydon-1821051116.html

нью-джерси

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в мире, нью-джерси, россия, нато, посейдон (подводный беспилотник)