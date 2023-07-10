https://ria.ru/20230710/putin-1883243488.html

В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Турцию

В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Турцию - РИА Новости, 10.07.2023

В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата поездки президента страны Владимира Путина в Турцию еще неизвестна. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:30

2023-07-10T13:30

2023-07-10T13:30

политика

турция

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата поездки президента страны Владимира Путина в Турцию еще неизвестна. Ранее сообщалось, что Путин планирует визит в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Таийпа Эрдогана. "Нет, неизвестна", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известна ли дата поездки Путина в Турцию.

https://ria.ru/20230709/postavki-1883129202.html

турция

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, турция, россия, владимир путин, дмитрий песков