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В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Турцию - РИА Новости, 10.07.2023
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13:30 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/putin-1883243488.html
В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Турцию
В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Турцию - РИА Новости, 10.07.2023
В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Турцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата поездки президента страны Владимира Путина в Турцию еще неизвестна. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:30
2023-07-10T13:30
политика
турция
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата поездки президента страны Владимира Путина в Турцию еще неизвестна. Ранее сообщалось, что Путин планирует визит в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Таийпа Эрдогана. "Нет, неизвестна", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известна ли дата поездки Путина в Турцию.
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политика, турция, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Турция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента Песков: дата поездки Путина в Турцию неизвестна

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата поездки президента страны Владимира Путина в Турцию еще неизвестна.
Ранее сообщалось, что Путин планирует визит в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Таийпа Эрдогана.
«
"Нет, неизвестна", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известна ли дата поездки Путина в Турцию.
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ПолитикаТурцияРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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