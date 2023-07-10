https://ria.ru/20230710/pulya-1883396556.html

В Ростове-на-Дону хирурги спасли мужчину после неосторожной стрельбы

В Ростове-на-Дону хирурги спасли мужчину после неосторожной стрельбы - РИА Новости, 10.07.2023

В Ростове-на-Дону хирурги спасли мужчину после неосторожной стрельбы

Челюстно-лицевые хирурги городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону извлекли пневматическую пулю из головы местного жителя, неудачно... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T21:58

2023-07-10T21:58

2023-07-10T21:58

ростов-на-дону

здоровье - общество

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Челюстно-лицевые хирурги городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону извлекли пневматическую пулю из головы местного жителя, неудачно проверившего меткость своей стрельбы, сообщает пресс-служба больницы. "Мужчина хотел проверить свою меткость и сделал выстрел из пневматического пистолета. Но миниатюрная пуля отрикошетила и попала ему прямо в лицо, в область скулы. И застряла в мягких тканях", - говорится в сообщении. Очевидцы вызвали мужчине скорую, его доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии. По информации врачей, медные пневматические пульки очень маленькие и не магнитятся, поэтому их невозможно обнаружить и извлечь с помощью магнитов. Кроме того, в этом случае пуля начала мигрировать и опустилась еще ниже в мягких тканях под скуловой костью. Местоположение пули определили с помощью компьютерной томографии. Операция длилась несколько часов и проходила под рентгенконтрастом. "В результате ювелирной операции, проведенной бригадой челюстно-лицевых хирургов... миниатюрная пневматическая пулька была успешно извлечена", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230605/pulya-1876169356.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, здоровье - общество, происшествия