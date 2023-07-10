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Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков
Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков - РИА Новости, 10.07.2023
Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков
Жители столицы сделали около 200 домиков для птиц в рамках акции "Каждому пернатому — доступное жилье" в период с апреля по июнь 2023 года, сообщается в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:04
2023-07-10T17:04
2023-07-10T20:27
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Жители столицы сделали около 200 домиков для птиц в рамках акции "Каждому пернатому — доступное жилье" в период с апреля по июнь 2023 года, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы. "Около 200 домиков сделали участники акции "Каждому пернатому — доступное жилье" с апреля по июнь 2023 года. Искусственные гнездовья развешивают с весны до поздней осени. За сезон некоторые виды птиц могут вырастить не одно потомство, для этого им необходима уютная и комфортабельная "квартира", — говорится в сообщении. Отмечается, что новые домики уже смогли заселить скворцы, полевые воробьи, большие синицы, обыкновенные лазоревки, мухоловки-пеструшки, горихвостки. Принять участие в акции может любой желающий до 31 октября включительно. Принести гнездовья можно в любую из дирекций природных территорий столицы.
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москва, городское хозяйство москвы
Хорошие новости, Москва, Городское хозяйство Москвы
Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков
Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков за три месяца
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Жители столицы сделали около 200 домиков для птиц в рамках акции "Каждому пернатому — доступное жилье" в период с апреля по июнь 2023 года, сообщается в Telegram-канале
Комплекса городского хозяйства Москвы.
"Около 200 домиков сделали участники акции "Каждому пернатому — доступное жилье" с апреля по июнь 2023 года. Искусственные гнездовья развешивают с весны до поздней осени. За сезон некоторые виды птиц могут вырастить не одно потомство, для этого им необходима уютная и комфортабельная "квартира", — говорится в сообщении.
Отмечается, что новые домики уже смогли заселить скворцы, полевые воробьи, большие синицы, обыкновенные лазоревки, мухоловки-пеструшки, горихвостки.
Принять участие в акции может любой желающий до 31 октября включительно. Принести гнездовья можно в любую из дирекций природных территорий столицы.
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