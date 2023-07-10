Рейтинг@Mail.ru
Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:04 10.07.2023 (обновлено: 20:27 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/ptitsy-1883340495.html
Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков
Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков - РИА Новости, 10.07.2023
Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков
Жители столицы сделали около 200 домиков для птиц в рамках акции "Каждому пернатому — доступное жилье" в период с апреля по июнь 2023 года, сообщается в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:04
2023-07-10T20:27
хорошие новости
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786223865_0:36:1920:1116_1920x0_80_0_0_df0d70231f462995e6ba457bb42dd51f.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Жители столицы сделали около 200 домиков для птиц в рамках акции "Каждому пернатому — доступное жилье" в период с апреля по июнь 2023 года, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы. "Около 200 домиков сделали участники акции "Каждому пернатому — доступное жилье" с апреля по июнь 2023 года. Искусственные гнездовья развешивают с весны до поздней осени. За сезон некоторые виды птиц могут вырастить не одно потомство, для этого им необходима уютная и комфортабельная "квартира", — говорится в сообщении. Отмечается, что новые домики уже смогли заселить скворцы, полевые воробьи, большие синицы, обыкновенные лазоревки, мухоловки-пеструшки, горихвостки. Принять участие в акции может любой желающий до 31 октября включительно. Принести гнездовья можно в любую из дирекций природных территорий столицы.
https://ria.ru/20230710/lemur-1883321755.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786223865_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_f7fef64b80670d8b97077885222d8af7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы
Хорошие новости, Москва, Городское хозяйство Москвы
Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков

Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков за три месяца

© Pixabay / DidgemanСкворечник
Скворечник - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Pixabay / Didgeman
Скворечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Жители столицы сделали около 200 домиков для птиц в рамках акции "Каждому пернатому — доступное жилье" в период с апреля по июнь 2023 года, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
"Около 200 домиков сделали участники акции "Каждому пернатому — доступное жилье" с апреля по июнь 2023 года. Искусственные гнездовья развешивают с весны до поздней осени. За сезон некоторые виды птиц могут вырастить не одно потомство, для этого им необходима уютная и комфортабельная "квартира", — говорится в сообщении.
Отмечается, что новые домики уже смогли заселить скворцы, полевые воробьи, большие синицы, обыкновенные лазоревки, мухоловки-пеструшки, горихвостки.
Принять участие в акции может любой желающий до 31 октября включительно. Принести гнездовья можно в любую из дирекций природных территорий столицы.
Росгвардейцы на юге Москвы поймали кошачьего лемура. Скриншот видео
На юге Москвы росгвардейцы поймали и накормили испуганного лемура
Вчера, 16:10
 
Хорошие новостиМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала