https://ria.ru/20230710/ptitsy-1883340495.html

Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков

Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков - РИА Новости, 10.07.2023

Москвичи смастерили для городских птиц около 200 домиков

Жители столицы сделали около 200 домиков для птиц в рамках акции "Каждому пернатому — доступное жилье" в период с апреля по июнь 2023 года, сообщается в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:04

2023-07-10T17:04

2023-07-10T20:27

хорошие новости

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786223865_0:36:1920:1116_1920x0_80_0_0_df0d70231f462995e6ba457bb42dd51f.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Жители столицы сделали около 200 домиков для птиц в рамках акции "Каждому пернатому — доступное жилье" в период с апреля по июнь 2023 года, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы. "Около 200 домиков сделали участники акции "Каждому пернатому — доступное жилье" с апреля по июнь 2023 года. Искусственные гнездовья развешивают с весны до поздней осени. За сезон некоторые виды птиц могут вырастить не одно потомство, для этого им необходима уютная и комфортабельная "квартира", — говорится в сообщении. Отмечается, что новые домики уже смогли заселить скворцы, полевые воробьи, большие синицы, обыкновенные лазоревки, мухоловки-пеструшки, горихвостки. Принять участие в акции может любой желающий до 31 октября включительно. Принести гнездовья можно в любую из дирекций природных территорий столицы.

https://ria.ru/20230710/lemur-1883321755.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы