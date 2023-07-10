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В Ставропольском крае СК проведет проверку после смерти девочки в больнице

В Ставропольском крае СК проведет проверку после смерти девочки в больнице - РИА Новости, 10.07.2023

В Ставропольском крае СК проведет проверку после смерти девочки в больнице

Следователи в Ставропольском крае проводят проверку после смерти четырехлетней девочки в местной больнице, сообщило СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T23:59

2023-07-10T23:59

2023-07-10T23:59

происшествия

ставропольский край

здоровье - общество

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ставрополь

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае проводят проверку после смерти четырехлетней девочки в местной больнице, сообщило СУ СК РФ по региону. "В средствах массовой информации сообщается о ненадлежащем оказании медицинской помощи малолетней девочке в одной из больниц Ставропольского края. По предварительным данным, 4-летняя девочка была госпитализирована в больницу с заболеванием, где спустя непродолжительное время скончалась. По данному факту в территориальном следственном отделе организована проверка", - говорится в сообщении. Проверку по факту смерти ребенка также проводит прокуратура Промышленного района Ставрополя. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20230710/telo-1883405942.html

ставропольский край

россия

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происшествия, ставропольский край, здоровье - общество, россия, ставрополь, следственный комитет россии (ск рф)