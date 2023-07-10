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В Ставропольском крае СК проведет проверку после смерти девочки в больнице - РИА Новости, 10.07.2023
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23:59 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/proverka-1883408626.html
В Ставропольском крае СК проведет проверку после смерти девочки в больнице
В Ставропольском крае СК проведет проверку после смерти девочки в больнице - РИА Новости, 10.07.2023
В Ставропольском крае СК проведет проверку после смерти девочки в больнице
Следователи в Ставропольском крае проводят проверку после смерти четырехлетней девочки в местной больнице, сообщило СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:59
2023-07-10T23:59
происшествия
ставропольский край
здоровье - общество
россия
ставрополь
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае проводят проверку после смерти четырехлетней девочки в местной больнице, сообщило СУ СК РФ по региону. "В средствах массовой информации сообщается о ненадлежащем оказании медицинской помощи малолетней девочке в одной из больниц Ставропольского края. По предварительным данным, 4-летняя девочка была госпитализирована в больницу с заболеванием, где спустя непродолжительное время скончалась. По данному факту в территориальном следственном отделе организована проверка", - говорится в сообщении. Проверку по факту смерти ребенка также проводит прокуратура Промышленного района Ставрополя. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20230710/telo-1883405942.html
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происшествия, ставропольский край, здоровье - общество, россия, ставрополь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Здоровье - Общество, Россия, Ставрополь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставропольском крае СК проведет проверку после смерти девочки в больнице

В Ставропольском крае СК проведет проверку после смерти четырехлетней девочки в больнице

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница детской больницы
Сотрудница детской больницы - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница детской больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае проводят проверку после смерти четырехлетней девочки в местной больнице, сообщило СУ СК РФ по региону.
"В средствах массовой информации сообщается о ненадлежащем оказании медицинской помощи малолетней девочке в одной из больниц Ставропольского края. По предварительным данным, 4-летняя девочка была госпитализирована в больницу с заболеванием, где спустя непродолжительное время скончалась. По данному факту в территориальном следственном отделе организована проверка", - говорится в сообщении.
Проверку по факту смерти ребенка также проводит прокуратура Промышленного района Ставрополя. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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ПроисшествияСтавропольский крайЗдоровье - ОбществоРоссияСтавропольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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