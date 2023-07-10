https://ria.ru/20230710/prokuror-1883367826.html

Путин назначил Эппа прокурором Дагестана

Путин назначил Эппа прокурором Дагестана - РИА Новости, 10.07.2023

Путин назначил Эппа прокурором Дагестана

Президент России Владимир Путин назначил Виктора Эппа, возглавлявшего прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа, прокурором Дагестана. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:33

2023-07-10T18:33

2023-07-10T18:38

политика

справки

россия

рязанская область

скопин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883368646_0:13:2048:1165_1920x0_80_0_0_c450a7b1583f57c33b92a656b28586e7.jpg

МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Виктора Эппа, возглавлявшего прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа, прокурором Дагестана. "Назначить на 5-летний срок … Эппа Виктора Исааковича - прокурором Республики Дагестан", - говорится в указе президента, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации РФ. Виктор Эпп родился в 1963 году в городе Скопин Рязанской области. Более 30 лет проработал в органах прокуратуры Рязанской области на различных должностях. В марте 2021 года указом президента РФ был назначен прокурором Ямало-Ненецкого АО. С сентября 2019 года должность прокурора Дагестана занимал старший советник юстиции Алексей Ежов. В последние месяцы обязанности прокурора республики исполнял первый заместитель прокурора региона Руслан Ляпин.

https://ria.ru/20230606/ardabeva-1876486682.html

россия

рязанская область

скопин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, справки, россия, рязанская область, скопин, владимир путин