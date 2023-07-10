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Путин назначил Эппа прокурором Дагестана - РИА Новости, 10.07.2023
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18:33 10.07.2023 (обновлено: 18:38 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/prokuror-1883367826.html
Путин назначил Эппа прокурором Дагестана
Путин назначил Эппа прокурором Дагестана - РИА Новости, 10.07.2023
Путин назначил Эппа прокурором Дагестана
Президент России Владимир Путин назначил Виктора Эппа, возглавлявшего прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа, прокурором Дагестана. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:33
2023-07-10T18:38
политика
справки
россия
рязанская область
скопин
владимир путин
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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Виктора Эппа, возглавлявшего прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа, прокурором Дагестана. "Назначить на 5-летний срок … Эппа Виктора Исааковича - прокурором Республики Дагестан", - говорится в указе президента, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации РФ. Виктор Эпп родился в 1963 году в городе Скопин Рязанской области. Более 30 лет проработал в органах прокуратуры Рязанской области на различных должностях. В марте 2021 года указом президента РФ был назначен прокурором Ямало-Ненецкого АО. С сентября 2019 года должность прокурора Дагестана занимал старший советник юстиции Алексей Ежов. В последние месяцы обязанности прокурора республики исполнял первый заместитель прокурора региона Руслан Ляпин.
https://ria.ru/20230606/ardabeva-1876486682.html
россия
рязанская область
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политика, справки, россия, рязанская область, скопин, владимир путин
Политика, Справки, Россия, Рязанская область, Скопин, Владимир Путин
Путин назначил Эппа прокурором Дагестана

Путин назначил Эппа прокурором Дагестана на пять лет

© Фото : Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Эпп
Виктор Эпп - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
Виктор Эпп. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Виктора Эппа, возглавлявшего прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа, прокурором Дагестана.
"Назначить на 5-летний срок … Эппа Виктора Исааковича - прокурором Республики Дагестан", - говорится в указе президента, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Виктор Эпп родился в 1963 году в городе Скопин Рязанской области. Более 30 лет проработал в органах прокуратуры Рязанской области на различных должностях. В марте 2021 года указом президента РФ был назначен прокурором Ямало-Ненецкого АО.
С сентября 2019 года должность прокурора Дагестана занимал старший советник юстиции Алексей Ежов. В последние месяцы обязанности прокурора республики исполнял первый заместитель прокурора региона Руслан Ляпин.
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