https://ria.ru/20230710/proisshestvie-1883390763.html
В Электростали с мужчины попытались снять скальп из-за цвета волос
В Электростали с мужчины попытались снять скальп из-за цвета волос - РИА Новости, 10.07.2023
В Электростали с мужчины попытались снять скальп из-за цвета волос
Уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью возбудили после того, как в подмосковной Электростали двое мужчин сняли скальп с молодого человека... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T21:00
2023-07-10T21:00
2023-07-10T21:00
происшествия
московская область (подмосковье)
электросталь
республика коми
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью возбудили после того, как в подмосковной Электростали двое мужчин сняли скальп с молодого человека из-за цвета волос, один из злоумышленников задержан, сообщают пресс-службы полиции и прокуратуры Московской области. В понедельник в пресс-службе подмосковной полиции сообщали о конфликте между тремя мужчинами в Электростали. По данным ведомства, двое участников инцидента нанесли оппоненту ножевые ранения. "Произошел конфликт из-за цвета волос последнего. Злоумышленники решили отрезать ему волосы ножом, и в результате нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы", - говорится в сообщении прокуратуры. В подмосковном главке МВД уточнили, что полицейские задержали одного из двоих подозреваемых. Им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения. Розыск второго продолжается. Подмосковная прокуратура уточняет, что возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц". Надзорное ведомство взяло установление обстоятельств происшествия на контроль.
https://ria.ru/20230709/telo-1883111192.html
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происшествия, московская область (подмосковье), электросталь, республика коми
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Электросталь, Республика Коми
В Электростали с мужчины попытались снять скальп из-за цвета волос
В подмосковной Электростали с мужчины попытались снять скальп из-за цвета волос