https://ria.ru/20230710/programma-1883233161.html
В белгородских учебных заведениях введут программу по гражданской обороне
В белгородских учебных заведениях введут программу по гражданской обороне - РИА Новости, 10.07.2023
В белгородских учебных заведениях введут программу по гражданской обороне
Во всех образовательных учреждениях Белгородской области с 1 сентября введут учебную программу по гражданской обороне и защите населения при угрозе... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:57
2023-07-10T12:57
2023-07-10T12:57
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белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Во всех образовательных учреждениях Белгородской области с 1 сентября введут учебную программу по гражданской обороне и защите населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В понедельник состоялось оперативное совещание правительства, в ходе которого начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев предложил включить в учебные программы института темы по гражданской обороне и защите населения в условиях проведения спецоперации как одну из мер по обучению населения способам защиты от опасностей при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. "Ввести дополнительные образовательные программы не только в колледжах и вузах, но и в школах и детских садах. Мы должны формировать навык собственной защиты и оказания помощи с самых первых лет жизни у детей, чем раньше сформируем навык, тем быстрее ребенок понимает, как ему действовать в сложной ситуации", - предложил Гладков. Он отметил, что эти занятия должны быть обязательны для всей бюджетной сферы, как государственных, так и муниципальных учреждений. В первую очередь, для школ и детсадов приграничных районов. "Мы уже видели, как маленькие дети очень быстро помогали своим близким справиться с очень сложными ситуациями, поэтому мне нужны образовательные программы, которые начнут действовать с 1 сентября во всех образовательных учреждениях области", - добавил глава области. По словам губернатора, это решение еще будет прорабатываться с директорами и родителями, но мероприятия дополнительной защиты должны быть соблюдены обязательно. Это включает установку бронированной пленки на окна и укрепление цокольных или подвальных окон мешками с песком.
https://ria.ru/20230705/plenka-1882478377.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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белгородская область, вячеслав гладков, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
В белгородских учебных заведениях введут программу по гражданской обороне
Белгородский губернатор Гладков заявил о введении учебной программы по гражданской обороне
БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Во всех образовательных учреждениях Белгородской области с 1 сентября введут учебную программу по гражданской обороне и защите населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В понедельник состоялось оперативное совещание правительства, в ходе которого начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев предложил включить в учебные программы института темы по гражданской обороне и защите населения в условиях проведения спецоперации как одну из мер по обучению населения способам защиты от опасностей при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
Окна в белгородских школах покроют бронированной пленкой
"Ввести дополнительные образовательные программы не только в колледжах и вузах, но и в школах и детских садах. Мы должны формировать навык собственной защиты и оказания помощи с самых первых лет жизни у детей, чем раньше сформируем навык, тем быстрее ребенок понимает, как ему действовать в сложной ситуации", - предложил Гладков.
Он отметил, что эти занятия должны быть обязательны для всей бюджетной сферы, как государственных, так и муниципальных учреждений. В первую очередь, для школ и детсадов приграничных районов.
«
"Мы уже видели, как маленькие дети очень быстро помогали своим близким справиться с очень сложными ситуациями, поэтому мне нужны образовательные программы, которые начнут действовать с 1 сентября во всех образовательных учреждениях области", - добавил глава области.
По словам губернатора, это решение еще будет прорабатываться с директорами и родителями, но мероприятия дополнительной защиты должны быть соблюдены обязательно. Это включает установку бронированной пленки на окна и укрепление цокольных или подвальных окон мешками с песком.
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