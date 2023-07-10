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Источник: в Госдуме во втором чтении рассмотрят проект о запрете смены пола

Источник: в Госдуме во втором чтении рассмотрят проект о запрете смены пола - РИА Новости, 10.07.2023

Источник: в Госдуме во втором чтении рассмотрят проект о запрете смены пола

Законопроект о запрете смены пола ГД рассмотрит во втором чтении 13 июля, сообщил источник в Госдуме. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T19:10

2023-07-10T19:10

2023-07-10T19:27

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Законопроект о запрете смены пола ГД рассмотрит во втором чтении 13 июля, сообщил источник в Госдуме."Законопроект о смене пола (369814-8) во втором чтении планируется рассмотреть 13 июля", - сообщил источник.Законопроект был внесен в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

https://ria.ru/20230614/murashko-1878125962.html

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госдума рф, общество, россия, вячеслав володин