https://ria.ru/20230710/proekt-1883374634.html
Источник: в Госдуме во втором чтении рассмотрят проект о запрете смены пола
Источник: в Госдуме во втором чтении рассмотрят проект о запрете смены пола - РИА Новости, 10.07.2023
Источник: в Госдуме во втором чтении рассмотрят проект о запрете смены пола
Законопроект о запрете смены пола ГД рассмотрит во втором чтении 13 июля, сообщил источник в Госдуме. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:10
2023-07-10T19:10
2023-07-10T19:27
госдума рф
общество
россия
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Законопроект о запрете смены пола ГД рассмотрит во втором чтении 13 июля, сообщил источник в Госдуме."Законопроект о смене пола (369814-8) во втором чтении планируется рассмотреть 13 июля", - сообщил источник.Законопроект был внесен в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.
https://ria.ru/20230614/murashko-1878125962.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b846f373bb5ad8e86ee0097c4b8bfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, россия, вячеслав володин
Госдума РФ, Общество, Россия, Вячеслав Володин
Источник: в Госдуме во втором чтении рассмотрят проект о запрете смены пола
В Госдуме законопроект о запрете смены пола могут рассмотреть во втором чтении 13 июля