https://ria.ru/20230710/prigovor-1883171894.html

Пять полицейских получили условные сроки после смерти студентки в Кемерово

Пять полицейских получили условные сроки после смерти студентки в Кемерово - РИА Новости, 10.07.2023

Пять полицейских получили условные сроки после смерти студентки в Кемерово

Суд в Кемерово приговорил пятерых сотрудников правоохранительных органов к условным срокам за халатность после резонансного убийства студентки Веры Пехтелевой,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T06:36

2023-07-10T06:36

2023-07-10T16:41

происшествия

кемерово

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КЕМЕРОВО, 10 июл — РИА Новости. Суд в Кемерово приговорил пятерых сотрудников правоохранительных органов к условным срокам за халатность после резонансного убийства студентки Веры Пехтелевой, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда.Обвинения предъявили двоим полицейским Ленинского УВД по Кемерово, не выехавшим на помощь Пехтелевой, и трем сотрудницам Центрального УВД по городу, которые не довели информацию, полученную от службы "112", до нарядов ППС, ДПС и Росгвардии."Признать (бывшего начальника смены дежурного дежурной части отдела полиции "Ленинский". — Прим. ред.) Балашова Михаила Владимировича виновным, <…> назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на один год… назначенное наказание считать условным с испытательным сроком один год", — сказала судья.Аналогичный приговор вынесли в отношении бывшего старшего оперативного дежурного Дмитрия Тарицына и сотрудницы дежурной части УВД города Кемерово Анны Пономаревой. Марию Дунаеву и Кристину Юдинцеву из дежурной части УВД Кемерово суд также признал виновными, но назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.Также он постановил взыскать с управления МВД России по Кемерово в пользу отца и дяди погибшей девушки компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей каждому.В январе 2020 года в Кемерово 23-летнюю Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав Канюс, с которым девушка разорвала отношения, в июле 2022 года он получил 17 лет колонии строгого режима. История получила большой резонанс, когда выяснилось, что соседи, слышавшие шум в квартире, долго и безуспешно пытались вызвать полицию. Из расшифровки обращений жильцов дома в службу "112" следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков. В последнем они сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал, жильцы своими силами вскрыли дверь, но девушка уже была мертва.Как уточнили в пресс-службе СУ СК по региону, Балашов и Тарицын зарегистрировали сигнал о том, что в одной из квартир в Ленинском районе происходит драка, и слышны крики женщины о помощи, но незамедлительный выезд сотрудников полиции на место преступления не организовали. После повторного сигнала они также не предприняли мер реагирования, при этом сообщив в УВД Кемерово, откуда передавались данные сообщения, что не могут организовать выезд сотрудников на адрес из-за нехватки свободных групп задержания. Вышестоящему руководству о сложившейся ситуации никто из фигурантов не доложил.В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что вину в совершении преступления сотрудники полиции не признали.

https://ria.ru/20230708/podozrevaemyy-1883025606.html

https://ria.ru/20230709/konflikt-1883156747.html

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происшествия, кемерово, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)