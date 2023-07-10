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На юге Москвы при тушении пожара в ангаре взорвался баллон
На юге Москвы при тушении пожара в ангаре взорвался баллон - РИА Новости, 10.07.2023
На юге Москвы при тушении пожара в ангаре взорвался баллон
При тушении пожара в ангаре на юге Москвы произошел взрыв баллона, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:06
2023-07-10T19:06
2023-07-10T19:06
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. При тушении пожара в ангаре на юге Москвы произошел взрыв баллона, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее сообщалось, что металлический ангар горит на юге Москвы, все службы города на месте возгорания. Предварительная площадь пожара - 120 кв.м. "При проведении работ по тушению возгорания в ангаре произошел хлопок баллона. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы при тушении пожара в ангаре взорвался баллон
На юге Москвы при тушении пожара в ангаре взорвался баллон, пострадавших нет