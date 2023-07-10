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В Якутии лесные пожары расширились на 100 очагов из-за сильных гроз - РИА Новости, 10.07.2023
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07:40 10.07.2023 (обновлено: 08:00 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/pozhar-1883174557.html
В Якутии лесные пожары расширились на 100 очагов из-за сильных гроз
В Якутии лесные пожары расширились на 100 очагов из-за сильных гроз - РИА Новости, 10.07.2023
В Якутии лесные пожары расширились на 100 очагов из-за сильных гроз
Число лесных пожаров в Якутии за 10 дней июля выросло на 100 очагов из-за сильных гроз, большинство термоточек зарегистрированы на удаленных участках и не... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T07:40
2023-07-10T08:00
происшествия
россия
забайкальский край
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
ми-8 амтш
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 10 июл - РИА Новости. Число лесных пожаров в Якутии за 10 дней июля выросло на 100 очагов из-за сильных гроз, большинство термоточек зарегистрированы на удаленных участках и не представляют опасности для населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. "Массовые обнаружения лесных пожаров на 1 июля 2023 года составляли 63 возгорания (39 757,4 га). Основная причина - грозовая активность. На сегодня, 10 июля 2023 года количество пожаров составляет 165 (318 511,5 га). Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Подавляющее большинство пожаров находится в зонах контроля - в труднодоступных и удаленных местностях. Это означает, что в данную локацию могут быть привлечены только профессиональные лесные пожарные ПДПС", - доложили в ведомстве. По информации Минэкологии Якутии, в рамках объявленного режима ЧС регионального характера на борьбе с природными пожарами в республике задействованы два вертолета МИ-8 МЧС России, а также четыре вертолета Авиалесоохраны. Наращиваются лесопожарные силы из других регионов РФ. "Двести восемнадцать парашютистов и десантников задействованы в рамках межрегионального маневрирования из Бурятии, Забайкальского края и других субъектов страны. Вчера, 9 июля в Усть-Майский район прибыли 50 пожарных, ранее тушивших пожары в Магаданской области. Внутри республики также идет усиление внутренними силами. Сегодня в Усть-Майский и Амгинский районы направятся 40 сотрудников Государственной противопожарной службы РС(Я) и 10 сотрудников Службы спасении Якутии. На пожарах общее количество работников лесопожарных формирований оставляет 980 человек и 45 единиц лесопожарной техники", - рассказали в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что в республике введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Лесные пожары в Якутии стали причиной задымления территории Амурской области, зафиксировано около 100 термоточек близко от границ региона.
https://ria.ru/20230710/pozhar-1883171109.html
россия
забайкальский край
магаданская область
республика саха (якутия)
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происшествия, россия, забайкальский край, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, ми-8 амтш, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Ми-8 АМТШ, Республика Саха (Якутия)
В Якутии лесные пожары расширились на 100 очагов из-за сильных гроз

Минприроды Якутии: число лесных пожаров в регионе за 10 дней июля выросло на 100 очагов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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ЯКУТСК, 10 июл - РИА Новости. Число лесных пожаров в Якутии за 10 дней июля выросло на 100 очагов из-за сильных гроз, большинство термоточек зарегистрированы на удаленных участках и не представляют опасности для населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
«
"Массовые обнаружения лесных пожаров на 1 июля 2023 года составляли 63 возгорания (39 757,4 га). Основная причина - грозовая активность. На сегодня, 10 июля 2023 года количество пожаров составляет 165 (318 511,5 га). Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Подавляющее большинство пожаров находится в зонах контроля - в труднодоступных и удаленных местностях. Это означает, что в данную локацию могут быть привлечены только профессиональные лесные пожарные ПДПС", - доложили в ведомстве.
По информации Минэкологии Якутии, в рамках объявленного режима ЧС регионального характера на борьбе с природными пожарами в республике задействованы два вертолета МИ-8 МЧС России, а также четыре вертолета Авиалесоохраны. Наращиваются лесопожарные силы из других регионов РФ.
"Двести восемнадцать парашютистов и десантников задействованы в рамках межрегионального маневрирования из Бурятии, Забайкальского края и других субъектов страны. Вчера, 9 июля в Усть-Майский район прибыли 50 пожарных, ранее тушивших пожары в Магаданской области. Внутри республики также идет усиление внутренними силами. Сегодня в Усть-Майский и Амгинский районы направятся 40 сотрудников Государственной противопожарной службы РС(Я) и 10 сотрудников Службы спасении Якутии. На пожарах общее количество работников лесопожарных формирований оставляет 980 человек и 45 единиц лесопожарной техники", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что в республике введен режим ЧС из-за лесных пожаров.
Лесные пожары в Якутии стали причиной задымления территории Амурской области, зафиксировано около 100 термоточек близко от границ региона.
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ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайМагаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииМи-8 АМТШРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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