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В деревню в Башкирии, которой угрожает лесной пожар, направились спасатели
В деревню в Башкирии, которой угрожает лесной пожар, направились спасатели - РИА Новости, 10.07.2023
В деревню в Башкирии, которой угрожает лесной пожар, направились спасатели
Лес горит на 40 гектарах в Белорецком районе Башкортостана, есть угроза распространения огня на находящийся в восьми километрах населенный пункт Узян, туда... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T06:19
2023-07-10T06:19
2023-07-10T07:20
происшествия
россия
белорецкий район
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лес горит на 40 гектарах в Белорецком районе Башкортостана, есть угроза распространения огня на находящийся в восьми километрах населенный пункт Узян, туда направлена аэромобильная группировка спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Аэромобильная группировка МЧС России направлена для защиты населённого пункта от лесного пожара в Республике Башкортостан. В Белорецком районе в восьми километрах от населенного пункта Узян горит лес. По информации Минлесхоза на текущий момент площадь пожара более 40 гектаров, имеется угроза распространения огня в сторону населенного пункта", - говорится в сообщении. Отмечается, что для недопущения распространения пожара на населённый пункт и защиты жилых домов на место выехала аэромобильная группировка ГУМЧС России по Башкортостану в составе 33 человек и 5 единиц техники.
https://ria.ru/20230707/pozhar-1882719389.html
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происшествия, россия, белорецкий район, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Белорецкий район, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В деревню в Башкирии, которой угрожает лесной пожар, направились спасатели
Спасатели МЧС направлены в деревню в Башкирии, находящуюся под угрозой лесного пожара