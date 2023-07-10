Рейтинг@Mail.ru
В деревню в Башкирии, которой угрожает лесной пожар, направились спасатели - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 10.07.2023 (обновлено: 07:20 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/pozhar-1883171109.html
В деревню в Башкирии, которой угрожает лесной пожар, направились спасатели
В деревню в Башкирии, которой угрожает лесной пожар, направились спасатели - РИА Новости, 10.07.2023
В деревню в Башкирии, которой угрожает лесной пожар, направились спасатели
Лес горит на 40 гектарах в Белорецком районе Башкортостана, есть угроза распространения огня на находящийся в восьми километрах населенный пункт Узян, туда... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T06:19
2023-07-10T07:20
происшествия
россия
белорецкий район
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870370181_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_a1d81f0e1ebcf03a0dfb8aa20fa275cf.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лес горит на 40 гектарах в Белорецком районе Башкортостана, есть угроза распространения огня на находящийся в восьми километрах населенный пункт Узян, туда направлена аэромобильная группировка спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Аэромобильная группировка МЧС России направлена для защиты населённого пункта от лесного пожара в Республике Башкортостан. В Белорецком районе в восьми километрах от населенного пункта Узян горит лес. По информации Минлесхоза на текущий момент площадь пожара более 40 гектаров, имеется угроза распространения огня в сторону населенного пункта", - говорится в сообщении. Отмечается, что для недопущения распространения пожара на населённый пункт и защиты жилых домов на место выехала аэромобильная группировка ГУМЧС России по Башкортостану в составе 33 человек и 5 единиц техники.
https://ria.ru/20230707/pozhar-1882719389.html
россия
белорецкий район
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870370181_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_8b97a9942e9905ff31beb5cd72e4ccf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белорецкий район, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Белорецкий район, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В деревню в Башкирии, которой угрожает лесной пожар, направились спасатели

Спасатели МЧС направлены в деревню в Башкирии, находящуюся под угрозой лесного пожара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пожар в лесном массиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лес горит на 40 гектарах в Белорецком районе Башкортостана, есть угроза распространения огня на находящийся в восьми километрах населенный пункт Узян, туда направлена аэромобильная группировка спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Аэромобильная группировка МЧС России направлена для защиты населённого пункта от лесного пожара в Республике Башкортостан. В Белорецком районе в восьми километрах от населенного пункта Узян горит лес. По информации Минлесхоза на текущий момент площадь пожара более 40 гектаров, имеется угроза распространения огня в сторону населенного пункта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для недопущения распространения пожара на населённый пункт и защиты жилых домов на место выехала аэромобильная группировка ГУМЧС России по Башкортостану в составе 33 человек и 5 единиц техники.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Лесопожарные службы за сутки потушили 102 природных пожара в России
7 июля, 09:20
 
ПроисшествияРоссияБелорецкий районРеспублика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала