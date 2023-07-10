https://ria.ru/20230710/pozhar-1883171109.html

В деревню в Башкирии, которой угрожает лесной пожар, направились спасатели

В деревню в Башкирии, которой угрожает лесной пожар, направились спасатели - РИА Новости, 10.07.2023

В деревню в Башкирии, которой угрожает лесной пожар, направились спасатели

Лес горит на 40 гектарах в Белорецком районе Башкортостана, есть угроза распространения огня на находящийся в восьми километрах населенный пункт Узян, туда... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T06:19

2023-07-10T06:19

2023-07-10T07:20

происшествия

россия

белорецкий район

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лес горит на 40 гектарах в Белорецком районе Башкортостана, есть угроза распространения огня на находящийся в восьми километрах населенный пункт Узян, туда направлена аэромобильная группировка спасателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Аэромобильная группировка МЧС России направлена для защиты населённого пункта от лесного пожара в Республике Башкортостан. В Белорецком районе в восьми километрах от населенного пункта Узян горит лес. По информации Минлесхоза на текущий момент площадь пожара более 40 гектаров, имеется угроза распространения огня в сторону населенного пункта", - говорится в сообщении. Отмечается, что для недопущения распространения пожара на населённый пункт и защиты жилых домов на место выехала аэромобильная группировка ГУМЧС России по Башкортостану в составе 33 человек и 5 единиц техники.

https://ria.ru/20230707/pozhar-1882719389.html

россия

белорецкий район

республика башкортостан

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происшествия, россия, белорецкий район, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии