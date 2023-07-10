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Опрос: более половины европейцев поддержали поставки военной техники Киеву - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:59 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/postavki-1883408459.html
Опрос: более половины европейцев поддержали поставки военной техники Киеву
Опрос: более половины европейцев поддержали поставки военной техники Киеву - РИА Новости, 10.07.2023
Опрос: более половины европейцев поддержали поставки военной техники Киеву
Финансирование закупки и поставок военной техники на Украину поддерживают 43% греков по сравнению с 64% граждан в ЕС, следует из результатов исследования службы РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:59
2023-07-10T23:59
специальная военная операция на украине
греция
украина
евросоюз
россия
в мире
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АФИНЫ, 10 июл - РИА Новости. Финансирование закупки и поставок военной техники на Украину поддерживают 43% греков по сравнению с 64% граждан в ЕС, следует из результатов исследования службы "Евробарометр", проведенного в июне и опубликованного в понедельник. Данные публикует Афинское агентство новостей АМНА. "В целом граждане ЕС решительно поддерживают действия ЕС в ответ на вторжение России на Украину. 88% респондентов в ЕС и в Греции выступают за оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны. 86% в ЕС и 88% в Греции выступают за прием в ЕС людей, спасающихся от войны. 75% (против 66% в Греции) одобряют финансовую поддержку Украины и 72% (против 58% в Греции) поддерживают финансовые санкции против правительства России и российских компаний и частных лиц", - говорится в сообщении. "Помимо этого, 64% респондентов в ЕС по сравнению с 43% в Греции поддерживают финансирование закупки и поставки военной техники на Украину. 64% в ЕС и 56% в Греции согласны с предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС", - пишет агентство. В целом 56% граждан в ЕС и 42% в Греции говорят, что удовлетворены реакцией ЕС на конфликт на Украине, в то время как 54% в ЕС и 39% в Греции говорят, что удовлетворены реакцией своего национального правительства, сообщило агентство. Что касается энергетики, граждане ЕС подавляющим большинством поддерживают политику ЕС по энергетическому переходу и инвестиции в возобновляемые источники энергии. 80% в ЕС по сравнению с 87% в Греции считают, что страны Евросоюза должны совместно покупать энергию у других стран, чтобы получить более выгодную цену. 81% респондентов в ЕС и 83% в Греции согласны с тем, что сокращение импорта нефти и газа и инвестиции в возобновляемые источники энергии важны для общей безопасности. 82% в ЕС и 76% в Греции говорят, что ЕС должен сократить зависимость от российских источников энергии в кратчайшие сроки, говорят данные опроса. Что касается состояния европейской экономики, то 45% респондентов из ЕС считают ее "хорошей", немного опережая тех, кто считает ее "плохой" (44%). 40% граждан ЕС описывают экономическую ситуацию в своей стране как "хорошую", а 58% как "плохую". В Греции 18% респондентов характеризуют экономическую ситуацию в стране как "хорошую", а 81% - как "плохую", говорится в исследовании. Для греков наиболее важными проблемами, стоящими перед ЕС, являются иммиграция (так ответили 25% респондентов) и энергоснабжение (25%), международная ситуация (23%), экономическая ситуация (22%) и цены-инфляция-стоимость жизни (18%). Среди наиболее важных проблем, стоящих перед страной, граждане Греции на первое место ставят рост цен и инфляцию (49%), на втором месте - экономическая ситуация (35%) и на третьем - здоровье (24%). Далее следуют безработица (18%) и иммиграция (13%), сообщает агентство. Исследование службы "Евробарометр" проходило с 31 мая по 22 июня 2023 года. Сообщается, что были опрошены 26 425 граждан ЕС из 27 стран. В Греции были опрошены 1013 человек.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
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греция, украина, евросоюз, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Греция, Украина, Евросоюз, Россия, В мире
Опрос: более половины европейцев поддержали поставки военной техники Киеву

АМНА: поставки военной техники Украине поддержали 64 процента граждан ЕС

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка танков Leopard 2, предназначенных для Украины
Транспортировка танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Архивное фото
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АФИНЫ, 10 июл - РИА Новости. Финансирование закупки и поставок военной техники на Украину поддерживают 43% греков по сравнению с 64% граждан в ЕС, следует из результатов исследования службы "Евробарометр", проведенного в июне и опубликованного в понедельник. Данные публикует Афинское агентство новостей АМНА.
"В целом граждане ЕС решительно поддерживают действия ЕС в ответ на вторжение России на Украину. 88% респондентов в ЕС и в Греции выступают за оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны. 86% в ЕС и 88% в Греции выступают за прием в ЕС людей, спасающихся от войны. 75% (против 66% в Греции) одобряют финансовую поддержку Украины и 72% (против 58% в Греции) поддерживают финансовые санкции против правительства России и российских компаний и частных лиц", - говорится в сообщении.
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"Помимо этого, 64% респондентов в ЕС по сравнению с 43% в Греции поддерживают финансирование закупки и поставки военной техники на Украину. 64% в ЕС и 56% в Греции согласны с предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС", - пишет агентство.
В целом 56% граждан в ЕС и 42% в Греции говорят, что удовлетворены реакцией ЕС на конфликт на Украине, в то время как 54% в ЕС и 39% в Греции говорят, что удовлетворены реакцией своего национального правительства, сообщило агентство.
Что касается энергетики, граждане ЕС подавляющим большинством поддерживают политику ЕС по энергетическому переходу и инвестиции в возобновляемые источники энергии. 80% в ЕС по сравнению с 87% в Греции считают, что страны Евросоюза должны совместно покупать энергию у других стран, чтобы получить более выгодную цену. 81% респондентов в ЕС и 83% в Греции согласны с тем, что сокращение импорта нефти и газа и инвестиции в возобновляемые источники энергии важны для общей безопасности. 82% в ЕС и 76% в Греции говорят, что ЕС должен сократить зависимость от российских источников энергии в кратчайшие сроки, говорят данные опроса.
Что касается состояния европейской экономики, то 45% респондентов из ЕС считают ее "хорошей", немного опережая тех, кто считает ее "плохой" (44%). 40% граждан ЕС описывают экономическую ситуацию в своей стране как "хорошую", а 58% как "плохую". В Греции 18% респондентов характеризуют экономическую ситуацию в стране как "хорошую", а 81% - как "плохую", говорится в исследовании.
Для греков наиболее важными проблемами, стоящими перед ЕС, являются иммиграция (так ответили 25% респондентов) и энергоснабжение (25%), международная ситуация (23%), экономическая ситуация (22%) и цены-инфляция-стоимость жизни (18%).
Среди наиболее важных проблем, стоящих перед страной, граждане Греции на первое место ставят рост цен и инфляцию (49%), на втором месте - экономическая ситуация (35%) и на третьем - здоровье (24%). Далее следуют безработица (18%) и иммиграция (13%), сообщает агентство.
Исследование службы "Евробарометр" проходило с 31 мая по 22 июня 2023 года. Сообщается, что были опрошены 26 425 граждан ЕС из 27 стран. В Греции были опрошены 1013 человек.
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