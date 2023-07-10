https://ria.ru/20230710/posobie-1883322146.html

Минобороны поддержало идею создать единое пособие по СВО

Минобороны поддержало идею создать единое пособие по СВО - РИА Новости, 10.07.2023

Минобороны поддержало идею создать единое пособие по СВО

Минобороны поддержало предложение по созданию единого методического пособия с вопросами и ответами по теме специальной военной операции и социального... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:12

2023-07-10T16:12

2023-07-10T16:12

специальная военная операция на украине

россия

руслан цаликов

яна лантратова

госдума рф

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минобороны поддержало предложение по созданию единого методического пособия с вопросами и ответами по теме специальной военной операции и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев в зоне СВО, сообщили в пресс-службе первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой (соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости). Ранее депутат обращалась к первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову с предложением на федеральном уровне создать методическое пособие с вопросами и ответами относительно проведения спецоперации, частичной мобилизации и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев для его последующей передачи семьям военнослужащих в порядке разъяснительной работы. "Ваше обращение по созданию единого методического пособия с вопросами и ответами, касающихся тематики проведения частичной мобилизации, специальной военной операции (далее - СВО) и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев в зоне СВО, Минобороны России рассмотрено и поддерживается", - следует из ответного письма Цаликова депутату. В нём также предлагается организовать подготовку методического пособия в рамках рабочей группы по взаимодействию органов власти и организаций по мобилизации и социальной и правовой защиты участников СВО и членов их семей. К работе предлагается привлечь заинтересованные федеральные и региональные органы власти.

https://ria.ru/20230706/svo-1882590554.html

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россия, руслан цаликов, яна лантратова, госдума рф