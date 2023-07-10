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Минобороны поддержало идею создать единое пособие по СВО
Минобороны поддержало идею создать единое пособие по СВО - РИА Новости, 10.07.2023
Минобороны поддержало идею создать единое пособие по СВО
Минобороны поддержало предложение по созданию единого методического пособия с вопросами и ответами по теме специальной военной операции и социального... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:12
2023-07-10T16:12
2023-07-10T16:12
специальная военная операция на украине
россия
руслан цаликов
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минобороны поддержало предложение по созданию единого методического пособия с вопросами и ответами по теме специальной военной операции и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев в зоне СВО, сообщили в пресс-службе первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой (соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости). Ранее депутат обращалась к первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову с предложением на федеральном уровне создать методическое пособие с вопросами и ответами относительно проведения спецоперации, частичной мобилизации и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев для его последующей передачи семьям военнослужащих в порядке разъяснительной работы. "Ваше обращение по созданию единого методического пособия с вопросами и ответами, касающихся тематики проведения частичной мобилизации, специальной военной операции (далее - СВО) и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев в зоне СВО, Минобороны России рассмотрено и поддерживается", - следует из ответного письма Цаликова депутату. В нём также предлагается организовать подготовку методического пособия в рамках рабочей группы по взаимодействию органов власти и организаций по мобилизации и социальной и правовой защиты участников СВО и членов их семей. К работе предлагается привлечь заинтересованные федеральные и региональные органы власти.
https://ria.ru/20230706/svo-1882590554.html
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россия, руслан цаликов, яна лантратова, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Руслан Цаликов, Яна Лантратова, Госдума РФ
Минобороны поддержало идею создать единое пособие по СВО
Минобороны поддержало идею создать единое методическое пособие по теме спецоперации
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минобороны поддержало предложение по созданию единого методического пособия с вопросами и ответами по теме специальной военной операции и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев в зоне СВО, сообщили в пресс-службе первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой (соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее депутат обращалась к первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову с предложением на федеральном уровне создать методическое пособие с вопросами и ответами относительно проведения спецоперации, частичной мобилизации и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев для его последующей передачи семьям военнослужащих в порядке разъяснительной работы.
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"Ваше обращение по созданию единого методического пособия с вопросами и ответами, касающихся тематики проведения частичной мобилизации, специальной военной операции (далее - СВО) и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев в зоне СВО, Минобороны России рассмотрено и поддерживается", - следует из ответного письма Цаликова депутату.
В нём также предлагается организовать подготовку методического пособия в рамках рабочей группы по взаимодействию органов власти и организаций по мобилизации и социальной и правовой защиты участников СВО и членов их семей. К работе предлагается привлечь заинтересованные федеральные и региональные органы власти.