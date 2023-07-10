https://ria.ru/20230710/pomosch-1883212048.html

Бурятия отремонтировала водопроводную станцию в Комсомольском в ДНР

Бурятия отремонтировала водопроводную станцию в Комсомольском в ДНР - РИА Новости, 10.07.2023

Бурятия отремонтировала водопроводную станцию в Комсомольском в ДНР

Капитальный ремонт водопроводной насосной станции провели бурятские строители в городе Комсомольское подшефного республике Старобешевского района ДНР, что... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:16

2023-07-10T11:16

2023-07-10T11:16

надежные люди

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сахалинская область

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 10 июн – РИА Новости. Капитальный ремонт водопроводной насосной станции провели бурятские строители в городе Комсомольское подшефного республике Старобешевского района ДНР, что решило проблему водоснабжения для более чем 12 тысяч жителей города, сообщила пресс-служба Минстроя Бурятии. "В подшефном Старобешевском районе Донецкой Народной Республики бурятские строители капитально отремонтировали водопроводную насосную станцию. Она расположена на территории города Комсомольское", - говорится в сообщении. По данным ведомства, водоснабжение осуществляется из водозабора: глубинными насосами вода поставляется в резервуар чистой воды объемом 6000 кубических метров, далее насосным оборудованием по сетям к потребителям разных населенных пунктов Старобешевского района. Отмечается, что на капитальный ремонт насосной станции было затрачено 11,6 миллиона рублей из республиканского бюджета. "Капитальный ремонт водопроводной насосной станции в Комсомольское решил проблему водоснабжения для более 12 тысяч потребителей Старобешевского района. В городе Комсомольское – для 10 546 человек, в трех селах района – для более 1500 человек", – приводятся в сообщении слова заведующего сектором капитального строительства администрации Старобешевского района ДНР Романа Паши. В мае этого года Бурятией был введен в эксплуатацию водовод "Кипучая Криница - Старобешево" мощностью 4,5 тысячи кубов в час. Он обеспечил бесперебойным водоснабжением более 6 тысяч жителей Старобешево, а также всю социальную инфраструктуру поселка. Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами. На 2023 год Бурятия запланировала отремонтировать 62 объекта в подшефном районе - это школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, больницы, дороги, сети водоснабжения, водоотведения, канализации.

https://ria.ru/20230707/pomosch-1882744933.html

донецкая народная республика

хабаровский край

сахалинская область

республика бурятия

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, хабаровский край, сахалинская область, республика бурятия