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Бурятия отремонтировала водопроводную станцию в Комсомольском в ДНР - РИА Новости, 10.07.2023
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11:16 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/pomosch-1883212048.html
Бурятия отремонтировала водопроводную станцию в Комсомольском в ДНР
Бурятия отремонтировала водопроводную станцию в Комсомольском в ДНР - РИА Новости, 10.07.2023
Бурятия отремонтировала водопроводную станцию в Комсомольском в ДНР
Капитальный ремонт водопроводной насосной станции провели бурятские строители в городе Комсомольское подшефного республике Старобешевского района ДНР, что... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:16
2023-07-10T11:16
надежные люди
донецкая народная республика
хабаровский край
сахалинская область
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 10 июн – РИА Новости. Капитальный ремонт водопроводной насосной станции провели бурятские строители в городе Комсомольское подшефного республике Старобешевского района ДНР, что решило проблему водоснабжения для более чем 12 тысяч жителей города, сообщила пресс-служба Минстроя Бурятии. "В подшефном Старобешевском районе Донецкой Народной Республики бурятские строители капитально отремонтировали водопроводную насосную станцию. Она расположена на территории города Комсомольское", - говорится в сообщении. По данным ведомства, водоснабжение осуществляется из водозабора: глубинными насосами вода поставляется в резервуар чистой воды объемом 6000 кубических метров, далее насосным оборудованием по сетям к потребителям разных населенных пунктов Старобешевского района. Отмечается, что на капитальный ремонт насосной станции было затрачено 11,6 миллиона рублей из республиканского бюджета. "Капитальный ремонт водопроводной насосной станции в Комсомольское решил проблему водоснабжения для более 12 тысяч потребителей Старобешевского района. В городе Комсомольское – для 10 546 человек, в трех селах района – для более 1500 человек", – приводятся в сообщении слова заведующего сектором капитального строительства администрации Старобешевского района ДНР Романа Паши. В мае этого года Бурятией был введен в эксплуатацию водовод "Кипучая Криница - Старобешево" мощностью 4,5 тысячи кубов в час. Он обеспечил бесперебойным водоснабжением более 6 тысяч жителей Старобешево, а также всю социальную инфраструктуру поселка. Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами. На 2023 год Бурятия запланировала отремонтировать 62 объекта в подшефном районе - это школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, больницы, дороги, сети водоснабжения, водоотведения, канализации.
https://ria.ru/20230707/pomosch-1882744933.html
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хабаровский край
сахалинская область
республика бурятия
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донецкая народная республика, хабаровский край, сахалинская область, республика бурятия
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Хабаровский край, Сахалинская область, Республика Бурятия
Бурятия отремонтировала водопроводную станцию в Комсомольском в ДНР

Бурятия отремонтировала водопроводную насосную станцию в городе Комсомольское ДНР

© Фото предоставлено Минстроем БурятииБурятия отремонтировала водопроводную насосную станцию в городе Комсомольское ДНР
Бурятия отремонтировала водопроводную насосную станцию в городе Комсомольское ДНР
© Фото предоставлено Минстроем Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 10 июн – РИА Новости. Капитальный ремонт водопроводной насосной станции провели бурятские строители в городе Комсомольское подшефного республике Старобешевского района ДНР, что решило проблему водоснабжения для более чем 12 тысяч жителей города, сообщила пресс-служба Минстроя Бурятии.
«
"В подшефном Старобешевском районе Донецкой Народной Республики бурятские строители капитально отремонтировали водопроводную насосную станцию. Она расположена на территории города Комсомольское", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено Минстроем БурятииБурятия отремонтировала водопроводную насосную станцию в городе Комсомольское ДНР
Бурятия отремонтировала водопроводную насосную станцию в городе Комсомольское ДНР
© Фото предоставлено Минстроем Бурятии
Бурятия отремонтировала водопроводную насосную станцию в городе Комсомольское ДНР
По данным ведомства, водоснабжение осуществляется из водозабора: глубинными насосами вода поставляется в резервуар чистой воды объемом 6000 кубических метров, далее насосным оборудованием по сетям к потребителям разных населенных пунктов Старобешевского района. Отмечается, что на капитальный ремонт насосной станции было затрачено 11,6 миллиона рублей из республиканского бюджета.
«
"Капитальный ремонт водопроводной насосной станции в Комсомольское решил проблему водоснабжения для более 12 тысяч потребителей Старобешевского района. В городе Комсомольское – для 10 546 человек, в трех селах района – для более 1500 человек", – приводятся в сообщении слова заведующего сектором капитального строительства администрации Старобешевского района ДНР Романа Паши.
В мае этого года Бурятией был введен в эксплуатацию водовод "Кипучая Криница - Старобешево" мощностью 4,5 тысячи кубов в час. Он обеспечил бесперебойным водоснабжением более 6 тысяч жителей Старобешево, а также всю социальную инфраструктуру поселка.
© Фото предоставлено Минстроем БурятииБурятия отремонтировала водопроводную насосную станцию в городе Комсомольское ДНР
Бурятия отремонтировала водопроводную насосную станцию в городе Комсомольское ДНР
© Фото предоставлено Минстроем Бурятии
Бурятия отремонтировала водопроводную насосную станцию в городе Комсомольское ДНР
Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.
На 2023 год Бурятия запланировала отремонтировать 62 объекта в подшефном районе - это школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, больницы, дороги, сети водоснабжения, водоотведения, канализации.
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Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаХабаровский крайСахалинская областьРеспублика Бурятия
 
 
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