https://ria.ru/20230710/pomosch-1883212048.html
Бурятия отремонтировала водопроводную станцию в Комсомольском в ДНР
Бурятия отремонтировала водопроводную станцию в Комсомольском в ДНР - РИА Новости, 10.07.2023
Бурятия отремонтировала водопроводную станцию в Комсомольском в ДНР
Капитальный ремонт водопроводной насосной станции провели бурятские строители в городе Комсомольское подшефного республике Старобешевского района ДНР, что... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:16
2023-07-10T11:16
2023-07-10T11:16
надежные люди
донецкая народная республика
хабаровский край
сахалинская область
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883211113_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b4ea6b85a5573e7725a6a32c13e25e39.png
УЛАН-УДЭ, 10 июн – РИА Новости. Капитальный ремонт водопроводной насосной станции провели бурятские строители в городе Комсомольское подшефного республике Старобешевского района ДНР, что решило проблему водоснабжения для более чем 12 тысяч жителей города, сообщила пресс-служба Минстроя Бурятии. "В подшефном Старобешевском районе Донецкой Народной Республики бурятские строители капитально отремонтировали водопроводную насосную станцию. Она расположена на территории города Комсомольское", - говорится в сообщении. По данным ведомства, водоснабжение осуществляется из водозабора: глубинными насосами вода поставляется в резервуар чистой воды объемом 6000 кубических метров, далее насосным оборудованием по сетям к потребителям разных населенных пунктов Старобешевского района. Отмечается, что на капитальный ремонт насосной станции было затрачено 11,6 миллиона рублей из республиканского бюджета. "Капитальный ремонт водопроводной насосной станции в Комсомольское решил проблему водоснабжения для более 12 тысяч потребителей Старобешевского района. В городе Комсомольское – для 10 546 человек, в трех селах района – для более 1500 человек", – приводятся в сообщении слова заведующего сектором капитального строительства администрации Старобешевского района ДНР Романа Паши. В мае этого года Бурятией был введен в эксплуатацию водовод "Кипучая Криница - Старобешево" мощностью 4,5 тысячи кубов в час. Он обеспечил бесперебойным водоснабжением более 6 тысяч жителей Старобешево, а также всю социальную инфраструктуру поселка. Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами. На 2023 год Бурятия запланировала отремонтировать 62 объекта в подшефном районе - это школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, больницы, дороги, сети водоснабжения, водоотведения, канализации.
https://ria.ru/20230707/pomosch-1882744933.html
донецкая народная республика
хабаровский край
сахалинская область
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883211113_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ccf1d9a65f541e08f6c51f04642735bc.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, хабаровский край, сахалинская область, республика бурятия
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Хабаровский край, Сахалинская область, Республика Бурятия
Бурятия отремонтировала водопроводную станцию в Комсомольском в ДНР
Бурятия отремонтировала водопроводную насосную станцию в городе Комсомольское ДНР
УЛАН-УДЭ, 10 июн – РИА Новости. Капитальный ремонт водопроводной насосной станции провели бурятские строители в городе Комсомольское подшефного республике Старобешевского района ДНР, что решило проблему водоснабжения для более чем 12 тысяч жителей города, сообщила пресс-служба Минстроя Бурятии.
«
"В подшефном Старобешевском районе Донецкой Народной Республики бурятские строители капитально отремонтировали водопроводную насосную станцию. Она расположена на территории города Комсомольское", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, водоснабжение осуществляется из водозабора: глубинными насосами вода поставляется в резервуар чистой воды объемом 6000 кубических метров, далее насосным оборудованием по сетям к потребителям разных населенных пунктов Старобешевского района. Отмечается, что на капитальный ремонт насосной станции было затрачено 11,6 миллиона рублей из республиканского бюджета.
«
"Капитальный ремонт водопроводной насосной станции в Комсомольское решил проблему водоснабжения для более 12 тысяч потребителей Старобешевского района. В городе Комсомольское – для 10 546 человек, в трех селах района – для более 1500 человек", – приводятся в сообщении слова заведующего сектором капитального строительства администрации Старобешевского района ДНР Романа Паши.
В мае этого года Бурятией был введен в эксплуатацию водовод "Кипучая Криница - Старобешево" мощностью 4,5 тысячи кубов в час. Он обеспечил бесперебойным водоснабжением более 6 тысяч жителей Старобешево, а также всю социальную инфраструктуру поселка.
Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края
, Амурская, Магаданская и Сахалинская области
, Камчатка
– помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево
, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез
, Светлодарск
, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.
На 2023 год Бурятия запланировала отремонтировать 62 объекта в подшефном районе - это школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, больницы, дороги, сети водоснабжения, водоотведения, канализации.
Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку