Рейтинг@Mail.ru
В Польше признали шокирующую для Запада правду об украинцах - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 10.07.2023 (обновлено: 17:29 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/polsha-1883329778.html
В Польше признали шокирующую для Запада правду об украинцах
В Польше признали шокирующую для Запада правду об украинцах - РИА Новости, 10.07.2023
В Польше признали шокирующую для Запада правду об украинцах
В Польше растет недовольство объемами помощи украинским беженцам, заявил социолог Хенрик Доманьский изданию WPolityce. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:40
2023-07-10T17:29
в мире
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869255142_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_94ed3d9bca42563e73caa383d66c8d3a.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Польше растет недовольство объемами помощи украинским беженцам, заявил социолог Хенрик Доманьский изданию WPolityce."Большая часть польского общества отрицательно относится к благам, которыми одаривает украинцев польское государство, делая это за счет граждан страны", — сказал он.На этом фоне популярность приобретает партия "Конфедерация свободы и независимости" в Польше, которая которая критически относится к украинцам и их "привилегированному положению", указывает Доманьский.По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.
https://ria.ru/20230707/reznya-1882827749.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869255142_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_c5682d8237058a26d3ae221a1a2a4eab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
В Польше признали шокирующую для Запада правду об украинцах

WPolityce: социолог Доманьский заявил об усталости поляков от украинских беженцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Польше растет недовольство объемами помощи украинским беженцам, заявил социолог Хенрик Доманьский изданию WPolityce.
"Большая часть польского общества отрицательно относится к благам, которыми одаривает украинцев польское государство, делая это за счет граждан страны", — сказал он.
На этом фоне популярность приобретает партия "Конфедерация свободы и независимости" в Польше, которая которая критически относится к украинцам и их "привилегированному положению", указывает Доманьский.
По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.
Преступления нацистов и их пособников против мирного населения Западной Украины. Волынская резня - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Премьер Польши, выступая на Украине, напомнил о Волынской резне
7 июля, 15:56
 
В миреПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала