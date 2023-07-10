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В Польше признали шокирующую для Запада правду об украинцах
В Польше признали шокирующую для Запада правду об украинцах - РИА Новости, 10.07.2023
В Польше признали шокирующую для Запада правду об украинцах
В Польше растет недовольство объемами помощи украинским беженцам, заявил социолог Хенрик Доманьский изданию WPolityce. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:40
2023-07-10T16:40
2023-07-10T17:29
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Польше растет недовольство объемами помощи украинским беженцам, заявил социолог Хенрик Доманьский изданию WPolityce."Большая часть польского общества отрицательно относится к благам, которыми одаривает украинцев польское государство, делая это за счет граждан страны", — сказал он.На этом фоне популярность приобретает партия "Конфедерация свободы и независимости" в Польше, которая которая критически относится к украинцам и их "привилегированному положению", указывает Доманьский.По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.
https://ria.ru/20230707/reznya-1882827749.html
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в мире, польша, украина
В Польше признали шокирующую для Запада правду об украинцах
WPolityce: социолог Доманьский заявил об усталости поляков от украинских беженцев