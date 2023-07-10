Рейтинг@Mail.ru
В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 10.07.2023 (обновлено: 09:32 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/polsha-1883185430.html
В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России
В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 10.07.2023
В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России
Польские власти сообщили в Twitter о задержании очередного "российского шпиона", на этот раз - гражданина Украины. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:17
2023-07-10T09:32
в мире
польша
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d69d8a62d1699f71d058f3e05a2fd6f6.jpg
ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польские власти сообщили в Twitter о задержании очередного "российского шпиона", на этот раз - гражданина Украины. Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге. "Агентство внутренней безопасности задержало еще одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку… Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами", - написал в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский. Глава МВД отметил, что это уже 15-й человек, задержанный в рамках расследования деятельности российской шпионской сети в Польше. Прокурор предъявил задержанному обвинения в причастности к организованной преступной группе и деятельности в пользу иностранной разведки против интересов Польской Республики. В пресс-службе сообщили, что подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы, вели не только разведывательные, но и пропагандистские мероприятия. По данным пресс-службы польской прокуратуры, задержанный является гражданином Украины, который находился на территории Польши с 2019 года."На этот раз задержанным оказался гражданин Украины. Уже скоро возможны очередные задержания", - написал в Twitter генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.
https://ria.ru/20230605/polsha-1876118027.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_198aed49faabc9c1fead9b49bd455d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, россия
В мире, Польша, Украина, Россия
В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России

Глава МВД Польши Каминский заявил о задержании работавшего на российскую разведку украинца

© iStock.com / Janusz BączyńskiВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Варшава . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польские власти сообщили в Twitter о задержании очередного "российского шпиона", на этот раз - гражданина Украины.
Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге.
«
"Агентство внутренней безопасности задержало еще одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку… Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами", - написал в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.
Глава МВД отметил, что это уже 15-й человек, задержанный в рамках расследования деятельности российской шпионской сети в Польше.
Прокурор предъявил задержанному обвинения в причастности к организованной преступной группе и деятельности в пользу иностранной разведки против интересов Польской Республики. В пресс-службе сообщили, что подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы, вели не только разведывательные, но и пропагандистские мероприятия.
По данным пресс-службы польской прокуратуры, задержанный является гражданином Украины, который находился на территории Польши с 2019 года.
«
"На этот раз задержанным оказался гражданин Украины. Уже скоро возможны очередные задержания", - написал в Twitter генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Россия купила всех польских политиков. Если верить польским политикам
5 июня, 08:00
 
В миреПольшаУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала