https://ria.ru/20230710/polsha-1883185430.html
В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России
В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 10.07.2023
В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России
Польские власти сообщили в Twitter о задержании очередного "российского шпиона", на этот раз - гражданина Украины. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:17
2023-07-10T09:17
2023-07-10T09:32
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польша
украина
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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польские власти сообщили в Twitter о задержании очередного "российского шпиона", на этот раз - гражданина Украины. Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге. "Агентство внутренней безопасности задержало еще одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку… Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами", - написал в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский. Глава МВД отметил, что это уже 15-й человек, задержанный в рамках расследования деятельности российской шпионской сети в Польше. Прокурор предъявил задержанному обвинения в причастности к организованной преступной группе и деятельности в пользу иностранной разведки против интересов Польской Республики. В пресс-службе сообщили, что подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы, вели не только разведывательные, но и пропагандистские мероприятия. По данным пресс-службы польской прокуратуры, задержанный является гражданином Украины, который находился на территории Польши с 2019 года."На этот раз задержанным оказался гражданин Украины. Уже скоро возможны очередные задержания", - написал в Twitter генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.
https://ria.ru/20230605/polsha-1876118027.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, польша, украина, россия
В мире, Польша, Украина, Россия
В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России
Глава МВД Польши Каминский заявил о задержании работавшего на российскую разведку украинца
ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости.
Польские власти сообщили в Twitter
о задержании очередного "российского шпиона", на этот раз - гражданина Украины.
Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге.
«
"Агентство внутренней безопасности задержало еще одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку… Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами", - написал в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.
Глава МВД отметил, что это уже 15-й человек, задержанный в рамках расследования деятельности российской шпионской сети в Польше.
Прокурор предъявил задержанному обвинения в причастности к организованной преступной группе и деятельности в пользу иностранной разведки против интересов Польской Республики. В пресс-службе сообщили, что подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы, вели не только разведывательные, но и пропагандистские мероприятия.
По данным пресс-службы польской прокуратуры, задержанный является гражданином Украины, который находился на территории Польши с 2019 года.
«
"На этот раз задержанным оказался гражданин Украины. Уже скоро возможны очередные задержания", - написал в Twitter генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.
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