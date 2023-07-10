https://ria.ru/20230710/polsha-1883185430.html

В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России

В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 10.07.2023

В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России

Польские власти сообщили в Twitter о задержании очередного "российского шпиона", на этот раз - гражданина Украины. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T09:17

2023-07-10T09:17

2023-07-10T09:32

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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польские власти сообщили в Twitter о задержании очередного "российского шпиона", на этот раз - гражданина Украины. Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге. "Агентство внутренней безопасности задержало еще одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку… Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами", - написал в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский. Глава МВД отметил, что это уже 15-й человек, задержанный в рамках расследования деятельности российской шпионской сети в Польше. Прокурор предъявил задержанному обвинения в причастности к организованной преступной группе и деятельности в пользу иностранной разведки против интересов Польской Республики. В пресс-службе сообщили, что подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы, вели не только разведывательные, но и пропагандистские мероприятия. По данным пресс-службы польской прокуратуры, задержанный является гражданином Украины, который находился на территории Польши с 2019 года."На этот раз задержанным оказался гражданин Украины. Уже скоро возможны очередные задержания", - написал в Twitter генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

https://ria.ru/20230605/polsha-1876118027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, россия