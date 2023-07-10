Систему организации воздушного движения перевели на российские разработки
"Ростех" перевел все центры организации воздушного движения на отечественные разработки
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Ростех" перевел все центры организации воздушного движения в России на отечественные разработки, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Ростех завершил перевод центров Единой системы организации воздушного движения с иностранных средств автоматизации на отечественные. Последний центр в Ростове-на-Дону, использовавший в своей работе зарубежные решения, перешел на российские, разработанные компанией "Азимут". С их помощью теперь организуются полеты над всей территорией страны", - говорится в сообщении.
Ростех отмечает, что единая система организации воздушного движения (ЕС ОРВД) создана для безопасного использования воздушного пространства и имеет стратегически важное значение для России. В ее состав входят 14 региональных центров, которые обслуживают все авиамаршруты РФ общей протяженностью более 800 тысяч километров на площади более 26 миллионов квадратных километров.
«
"Ростовский центр организации воздушного движения, который обслуживает весь юг России, был последним, где мы с партнерами из Росавиации, Алмаз-Антея и Госкорпорации по ОрВД осуществили полное импортозамещение. По своим характеристикам наше оборудование и программное обеспечение превосходит западные образцы и исключает дальнейшую зависимость от зарубежных поставщиков", - сказал гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
"Модульный принцип сводит к минимуму возможность распространения ошибок, при этом вероятность полного отказа систем сведена к нулю. Благодаря этому увеличена пропускная способность воздушного пространства, повышена безопасность полетов", - продолжил он.
Введенный в эксплуатацию в Ростове-на-Дону комплекс позволил оснастить более 70 рабочих мест диспетчерского и инженерно-технического персонала, а также обеспечил одновременное сопровождение до 4 тысяч воздушных судов. Оборудование и программное обеспечение полностью соответствуют международным стандартам безопасности и надежности.