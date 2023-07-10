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Систему организации воздушного движения перевели на российские разработки - РИА Новости, 10.07.2023
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09:53 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/polety-1883191363.html
Систему организации воздушного движения перевели на российские разработки
Систему организации воздушного движения перевели на российские разработки - РИА Новости, 10.07.2023
Систему организации воздушного движения перевели на российские разработки
"Ростех" перевел все центры организации воздушного движения в России на отечественные разработки, сообщает пресс-служба госкорпорации. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:53
2023-07-10T09:53
технологии
россия
ростов-на-дону
сергей чемезов
ростех
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Ростех" перевел все центры организации воздушного движения в России на отечественные разработки, сообщает пресс-служба госкорпорации. "Ростех завершил перевод центров Единой системы организации воздушного движения с иностранных средств автоматизации на отечественные. Последний центр в Ростове-на-Дону, использовавший в своей работе зарубежные решения, перешел на российские, разработанные компанией "Азимут". С их помощью теперь организуются полеты над всей территорией страны", - говорится в сообщении. Ростех отмечает, что единая система организации воздушного движения (ЕС ОРВД) создана для безопасного использования воздушного пространства и имеет стратегически важное значение для России. В ее состав входят 14 региональных центров, которые обслуживают все авиамаршруты РФ общей протяженностью более 800 тысяч километров на площади более 26 миллионов квадратных километров. "Ростовский центр организации воздушного движения, который обслуживает весь юг России, был последним, где мы с партнерами из Росавиации, Алмаз-Антея и Госкорпорации по ОрВД осуществили полное импортозамещение. По своим характеристикам наше оборудование и программное обеспечение превосходит западные образцы и исключает дальнейшую зависимость от зарубежных поставщиков", - сказал гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. "Модульный принцип сводит к минимуму возможность распространения ошибок, при этом вероятность полного отказа систем сведена к нулю. Благодаря этому увеличена пропускная способность воздушного пространства, повышена безопасность полетов", - продолжил он. Введенный в эксплуатацию в Ростове-на-Дону комплекс позволил оснастить более 70 рабочих мест диспетчерского и инженерно-технического персонала, а также обеспечил одновременное сопровождение до 4 тысяч воздушных судов. Оборудование и программное обеспечение полностью соответствуют международным стандартам безопасности и надежности.
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технологии, россия, ростов-на-дону, сергей чемезов, ростех, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Технологии, Россия, Ростов-на-Дону, Сергей Чемезов, Ростех, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Систему организации воздушного движения перевели на российские разработки

"Ростех" перевел все центры организации воздушного движения на отечественные разработки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Ростех" перевел все центры организации воздушного движения в России на отечественные разработки, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Ростех завершил перевод центров Единой системы организации воздушного движения с иностранных средств автоматизации на отечественные. Последний центр в Ростове-на-Дону, использовавший в своей работе зарубежные решения, перешел на российские, разработанные компанией "Азимут". С их помощью теперь организуются полеты над всей территорией страны", - говорится в сообщении.
Ростех отмечает, что единая система организации воздушного движения (ЕС ОРВД) создана для безопасного использования воздушного пространства и имеет стратегически важное значение для России. В ее состав входят 14 региональных центров, которые обслуживают все авиамаршруты РФ общей протяженностью более 800 тысяч километров на площади более 26 миллионов квадратных километров.
«
"Ростовский центр организации воздушного движения, который обслуживает весь юг России, был последним, где мы с партнерами из Росавиации, Алмаз-Антея и Госкорпорации по ОрВД осуществили полное импортозамещение. По своим характеристикам наше оборудование и программное обеспечение превосходит западные образцы и исключает дальнейшую зависимость от зарубежных поставщиков", - сказал гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
"Модульный принцип сводит к минимуму возможность распространения ошибок, при этом вероятность полного отказа систем сведена к нулю. Благодаря этому увеличена пропускная способность воздушного пространства, повышена безопасность полетов", - продолжил он.
Введенный в эксплуатацию в Ростове-на-Дону комплекс позволил оснастить более 70 рабочих мест диспетчерского и инженерно-технического персонала, а также обеспечил одновременное сопровождение до 4 тысяч воздушных судов. Оборудование и программное обеспечение полностью соответствуют международным стандартам безопасности и надежности.
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