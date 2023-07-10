https://ria.ru/20230710/pogoda-1883176621.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 10.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:11
2023-07-10T08:11
2023-07-10T08:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве в понедельник облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в столице плюс 19-21 градус, по Московской области плюс 17-22 градуса", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть северный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230709/pogoda-1883105469.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Котилевская: небольшой дождь и до 21 градуса ожидается в Москве в понедельник