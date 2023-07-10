https://ria.ru/20230710/pogibshie-1883346483.html
На острове в Волгограде нашли тела двух братьев
На острове в Волгограде нашли тела двух братьев - РИА Новости, 10.07.2023
На острове в Волгограде нашли тела двух братьев
Два брата, рыбачивших на острове Сарпинский в Волгограде, найдены убитыми, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:20
2023-07-10T17:20
2023-07-10T17:20
происшествия
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волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 10 июл - РИА Новости. Два брата, рыбачивших на острове Сарпинский в Волгограде, найдены убитыми, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. По информации ведомства, 8 июля в Волге у берега острова Сарпинский в Волгограде был найден 51-летний мужчина с колото-резаными ранами шеи, на следующий день возле пристани было найдено тело его 59-летнего брата с пробитой головой. "Следственным отделом по Кировскому району города Волгоград следственного управления СКР по области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тел мужчин с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении СК.
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происшествия, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), волгоград
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоград
На острове в Волгограде нашли тела двух братьев
В Волгограде нашли тела двух братьев, рыбачивших на острове Сарпинский