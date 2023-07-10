https://ria.ru/20230710/pogibshie-1883346483.html

На острове в Волгограде нашли тела двух братьев

На острове в Волгограде нашли тела двух братьев - РИА Новости, 10.07.2023

На острове в Волгограде нашли тела двух братьев

Два брата, рыбачивших на острове Сарпинский в Волгограде, найдены убитыми, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:20

2023-07-10T17:20

2023-07-10T17:20

происшествия

россия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_746:422:3463:1950_1920x0_80_0_0_96d1de1aa7f5f99a621260bab01a3d7f.jpg

ВОЛГОГРАД, 10 июл - РИА Новости. Два брата, рыбачивших на острове Сарпинский в Волгограде, найдены убитыми, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. По информации ведомства, 8 июля в Волге у берега острова Сарпинский в Волгограде был найден 51-летний мужчина с колото-резаными ранами шеи, на следующий день возле пристани было найдено тело его 59-летнего брата с пробитой головой. "Следственным отделом по Кировскому району города Волгоград следственного управления СКР по области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тел мужчин с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20230611/rybak-1877460525.html

россия

волгоградская область

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), волгоград