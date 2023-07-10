https://ria.ru/20230710/poezd-1883244582.html

"Поезд здоровья" отправился из Брянской области в Брянку

"Поезд здоровья" отправился из Брянской области в Брянку - РИА Новости, 10.07.2023

"Поезд здоровья" отправился из Брянской области в Брянку

Брянская область направила в город-побратим Брянка Луганской Народной Республики "поезд здоровья" для проведения медицинского обследования местных жителей,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:36

2023-07-10T13:36

2023-07-10T13:36

надежные люди

брянка

брянская область

луганская народная республика

александр богомаз

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РЯЗАНЬ, 10 июл – РИА Новости. Брянская область направила в город-побратим Брянка Луганской Народной Республики "поезд здоровья" для проведения медицинского обследования местных жителей, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Сегодня в наш город-побратим Брянку Луганской Народной Республики из Брянска отправился "Поезд здоровья"... Наши доктора будут проводить бесплатные комплексные обследования взрослых жителей города, диспансеризацию и профилактические осмотры", - написал Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, мобильные медкомплексы с бригадами брянских врачей будут работать в медицинских организациях Брянки с 12 июля по 8 августа. "Поезд здоровья" оснащен современным оборудованием для полноценного проведения диагностики и лечения. Это, в частности, УЗИ-аппараты, флюорограф, маммограф, электрокардиограф, лабораторное оборудование. В состав мобильной бригады вошли 11 врачей. "Жители Брянки, как и других городов Донбасса, находятся в непростых условиях, многим нужна качественная медицинская помощь, которую достаточно сложно получить, но главное — людям необходимо внимание, забота. Я знаю, что в Брянку поехали настоящие профессионалы своего дела, чуткие и внимательные, которые окажут всю необходимую помощь и поддержку", - отметил Богомаз.

https://ria.ru/20230710/pomosch-1883213648.html

брянка

брянская область

луганская народная республика

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брянка, брянская область, луганская народная республика, александр богомаз