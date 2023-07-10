"Поезд здоровья" отправился из Брянской области в Брянку
Богомаз: Брянская область направила в город-побратим Брянка в ЛНР поезд здоровья
© Фото : пресс-служба губернатора Брянской области Александра Богомаза"Поезд здоровья” отправился из Брянской области в город Брянка ЛНР
© Фото : пресс-служба губернатора Брянской области Александра Богомаза
"Поезд здоровья” отправился из Брянской области в город Брянка ЛНР
РЯЗАНЬ, 10 июл – РИА Новости. Брянская область направила в город-побратим Брянка Луганской Народной Республики "поезд здоровья" для проведения медицинского обследования местных жителей, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Сегодня в наш город-побратим Брянку Луганской Народной Республики из Брянска отправился "Поезд здоровья"... Наши доктора будут проводить бесплатные комплексные обследования взрослых жителей города, диспансеризацию и профилактические осмотры", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, мобильные медкомплексы с бригадами брянских врачей будут работать в медицинских организациях Брянки с 12 июля по 8 августа. "Поезд здоровья" оснащен современным оборудованием для полноценного проведения диагностики и лечения. Это, в частности, УЗИ-аппараты, флюорограф, маммограф, электрокардиограф, лабораторное оборудование. В состав мобильной бригады вошли 11 врачей.
"Жители Брянки, как и других городов Донбасса, находятся в непростых условиях, многим нужна качественная медицинская помощь, которую достаточно сложно получить, но главное — людям необходимо внимание, забота. Я знаю, что в Брянку поехали настоящие профессионалы своего дела, чуткие и внимательные, которые окажут всю необходимую помощь и поддержку", - отметил Богомаз.