https://ria.ru/20230710/plennyy-1883204333.html

Пленный рассказал о потерях ВСУ из-за украинских командиров

Пленный рассказал о потерях ВСУ из-за украинских командиров - РИА Новости, 10.07.2023

Пленный рассказал о потерях ВСУ из-за украинских командиров

Украинские командиры постоянно чего-то недоговаривают, из-за чего среди личного состава наблюдаются большие потери, кроме того, имеющиеся карты не отражают... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:47

2023-07-10T10:47

2023-07-10T10:47

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

красный лиман

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Украинские командиры постоянно чего-то недоговаривают, из-за чего среди личного состава наблюдаются большие потери, кроме того, имеющиеся карты не отражают обстановку на тот момент, когда украинских военных посылают на задания, рассказал пленный Данила Стрельцов. "Командира роты я как такового не знаю, знаю только позывной. Непосредственно его я видел крайне редко вообще. Я получаю от него задачи. То есть он смотрит на карту, и на карте это одна картинка, а вживую, где на карте стоит лес, может быть поле", - сказал он в распространенном российским Минобороны видеоролике. По словам Стрельцова, зачастую украинские военные, которых послали окопаться или просто проверить обстановку, подрываются на своих же минах. Встречается и такое, когда на точках маршрута, которые выдал украинский командир, "уже сидит противник, уже окопанный". "Это из тех постоянных моментов, когда командир отправляет и чего-то недоговаривает. И когда он чего-то недоговаривает, идут потери", - уточнил пленный. Он также рассказал, что украинские штурмовые подразделения из-за высоких потерь доукомплектовываются мобилизованными по четыре-пять раз. Бригада, в которой служил Стрельцов, была разбита, по его оценкам, на 95% процентов. Солдаты записали видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой поменять им бригаду. Однако Киев решил, доукомплектовать бригаду мобилизованными без всякой подготовки. Сейчас ее боеспособность на уровне 15%, считает пленный. "Это люди, которые вчера были пекарями, на станке работали, кто-то маршрутку водил. Их сразу же массово взяли, и без подготовки сразу же в само подразделение. Большинство семей не могут найти своих без вести пропавших. Боевой дух на очень низком уровне", - охарактеризовал Стрельцов мобилизованных. Обеспечиваются украинские военнослужащие, по его словам, в основном волонтерами. Зачастую солдатам приходится носить бронежилеты, снятые с убитых сослуживцев. "Я должен был выставить наблюдательные посты. Работа в ночь. За одну ночь я должен был сделать наблюдательные посты и укрепить их. Вместо этого я выхожу на наблюдательный пост, на котором были бойцы российской армии. Ребята дали мне закурить и дали воды. Для меня это непонимание, полное противоречие той картинке, которая была у меня в голове", - рассказал Стрельцов о том, как был пленен. Как сообщил мобилизованный Владимир Ясько, полиция и представители военкомата взяли его, пока тот шел на работу, и увезли для вручения повестки. На следующий день его отправили в плохо оснащенную часть. На вооружении было оружие 70-х – 80-х годов – автоматы АК-74, пулеметы Дегтярева и Максима, а также РПГ-7. "Был штурм, мы были на позиции, было страшно, отстреливались. Но когда увидели, что все, решили сдаться. Спасибо ребятам, что нас взяли в плен. Не били, ничего. Кто был ранен, сделали перевязки, потом накормили. Командиры были всегда далеко в (Красном) Лимане сидели. На позиции они никогда не выходили", - рассказал Ясько. Он уточнил, что из батальона, в котором он служил, осталось где-то 150 человек. Большинство из них пытаются попасть на врачебную комиссию, чтобы не воевать дальше. "Не идите воевать, это очень плохо. Делайте все возможное, чтобы не идти воевать. Сдавайтесь сразу или уходите с позиций. Не надо стрелять. Если будете стрелять, это будет плачевно, если поднимете белый флаг, наоборот, будет лучше, российские войска вас не тронут", - обратился Ясько к соотечественникам.

https://ria.ru/20230709/vsu-1883118785.html

https://ria.ru/20230706/minomet-1882496737.html

https://ria.ru/20230710/vsu-1883171461.html

красный лиман

киев

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владимир зеленский, красный лиман, киев, вооруженные силы украины