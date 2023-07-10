Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о потерях ВСУ из-за украинских командиров - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/plennyy-1883204333.html
Пленный рассказал о потерях ВСУ из-за украинских командиров
Пленный рассказал о потерях ВСУ из-за украинских командиров - РИА Новости, 10.07.2023
Пленный рассказал о потерях ВСУ из-за украинских командиров
Украинские командиры постоянно чего-то недоговаривают, из-за чего среди личного состава наблюдаются большие потери, кроме того, имеющиеся карты не отражают... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:47
2023-07-10T10:47
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
красный лиман
киев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Украинские командиры постоянно чего-то недоговаривают, из-за чего среди личного состава наблюдаются большие потери, кроме того, имеющиеся карты не отражают обстановку на тот момент, когда украинских военных посылают на задания, рассказал пленный Данила Стрельцов. "Командира роты я как такового не знаю, знаю только позывной. Непосредственно его я видел крайне редко вообще. Я получаю от него задачи. То есть он смотрит на карту, и на карте это одна картинка, а вживую, где на карте стоит лес, может быть поле", - сказал он в распространенном российским Минобороны видеоролике. По словам Стрельцова, зачастую украинские военные, которых послали окопаться или просто проверить обстановку, подрываются на своих же минах. Встречается и такое, когда на точках маршрута, которые выдал украинский командир, "уже сидит противник, уже окопанный". "Это из тех постоянных моментов, когда командир отправляет и чего-то недоговаривает. И когда он чего-то недоговаривает, идут потери", - уточнил пленный. Он также рассказал, что украинские штурмовые подразделения из-за высоких потерь доукомплектовываются мобилизованными по четыре-пять раз. Бригада, в которой служил Стрельцов, была разбита, по его оценкам, на 95% процентов. Солдаты записали видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой поменять им бригаду. Однако Киев решил, доукомплектовать бригаду мобилизованными без всякой подготовки. Сейчас ее боеспособность на уровне 15%, считает пленный. "Это люди, которые вчера были пекарями, на станке работали, кто-то маршрутку водил. Их сразу же массово взяли, и без подготовки сразу же в само подразделение. Большинство семей не могут найти своих без вести пропавших. Боевой дух на очень низком уровне", - охарактеризовал Стрельцов мобилизованных. Обеспечиваются украинские военнослужащие, по его словам, в основном волонтерами. Зачастую солдатам приходится носить бронежилеты, снятые с убитых сослуживцев. "Я должен был выставить наблюдательные посты. Работа в ночь. За одну ночь я должен был сделать наблюдательные посты и укрепить их. Вместо этого я выхожу на наблюдательный пост, на котором были бойцы российской армии. Ребята дали мне закурить и дали воды. Для меня это непонимание, полное противоречие той картинке, которая была у меня в голове", - рассказал Стрельцов о том, как был пленен. Как сообщил мобилизованный Владимир Ясько, полиция и представители военкомата взяли его, пока тот шел на работу, и увезли для вручения повестки. На следующий день его отправили в плохо оснащенную часть. На вооружении было оружие 70-х – 80-х годов – автоматы АК-74, пулеметы Дегтярева и Максима, а также РПГ-7. "Был штурм, мы были на позиции, было страшно, отстреливались. Но когда увидели, что все, решили сдаться. Спасибо ребятам, что нас взяли в плен. Не били, ничего. Кто был ранен, сделали перевязки, потом накормили. Командиры были всегда далеко в (Красном) Лимане сидели. На позиции они никогда не выходили", - рассказал Ясько. Он уточнил, что из батальона, в котором он служил, осталось где-то 150 человек. Большинство из них пытаются попасть на врачебную комиссию, чтобы не воевать дальше. &quot;Не идите воевать, это очень плохо. Делайте все возможное, чтобы не идти воевать. Сдавайтесь сразу или уходите с позиций. Не надо стрелять. Если будете стрелять, это будет плачевно, если поднимете белый флаг, наоборот, будет лучше, российские войска вас не тронут&quot;, - обратился Ясько к соотечественникам.
https://ria.ru/20230709/vsu-1883118785.html
https://ria.ru/20230706/minomet-1882496737.html
https://ria.ru/20230710/vsu-1883171461.html
красный лиман
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, красный лиман, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Красный Лиман, Киев, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о потерях ВСУ из-за украинских командиров

Пленный Стрельцов: командиры ВСУ постоянно чего-то недоговаривают, из-за этого есть потери

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Украинские командиры постоянно чего-то недоговаривают, из-за чего среди личного состава наблюдаются большие потери, кроме того, имеющиеся карты не отражают обстановку на тот момент, когда украинских военных посылают на задания, рассказал пленный Данила Стрельцов.
«
"Командира роты я как такового не знаю, знаю только позывной. Непосредственно его я видел крайне редко вообще. Я получаю от него задачи. То есть он смотрит на карту, и на карте это одна картинка, а вживую, где на карте стоит лес, может быть поле", - сказал он в распространенном российским Минобороны видеоролике.
По словам Стрельцова, зачастую украинские военные, которых послали окопаться или просто проверить обстановку, подрываются на своих же минах. Встречается и такое, когда на точках маршрута, которые выдал украинский командир, "уже сидит противник, уже окопанный".
«
"Это из тех постоянных моментов, когда командир отправляет и чего-то недоговаривает. И когда он чего-то недоговаривает, идут потери", - уточнил пленный.
Он также рассказал, что украинские штурмовые подразделения из-за высоких потерь доукомплектовываются мобилизованными по четыре-пять раз. Бригада, в которой служил Стрельцов, была разбита, по его оценкам, на 95% процентов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
"Рискуем нашими людьми". ВСУ рассказали о новой тактике контрнаступления
9 июля, 16:08
Солдаты записали видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой поменять им бригаду. Однако Киев решил, доукомплектовать бригаду мобилизованными без всякой подготовки. Сейчас ее боеспособность на уровне 15%, считает пленный.
«
"Это люди, которые вчера были пекарями, на станке работали, кто-то маршрутку водил. Их сразу же массово взяли, и без подготовки сразу же в само подразделение. Большинство семей не могут найти своих без вести пропавших. Боевой дух на очень низком уровне", - охарактеризовал Стрельцов мобилизованных.
Обеспечиваются украинские военнослужащие, по его словам, в основном волонтерами. Зачастую солдатам приходится носить бронежилеты, снятые с убитых сослуживцев.
«
"Я должен был выставить наблюдательные посты. Работа в ночь. За одну ночь я должен был сделать наблюдательные посты и укрепить их. Вместо этого я выхожу на наблюдательный пост, на котором были бойцы российской армии. Ребята дали мне закурить и дали воды. Для меня это непонимание, полное противоречие той картинке, которая была у меня в голове", - рассказал Стрельцов о том, как был пленен.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Пленный из "Кракена" рассказал о приказах обстреливать мирных жителей
6 июля, 06:39
Как сообщил мобилизованный Владимир Ясько, полиция и представители военкомата взяли его, пока тот шел на работу, и увезли для вручения повестки. На следующий день его отправили в плохо оснащенную часть. На вооружении было оружие 70-х – 80-х годов – автоматы АК-74, пулеметы Дегтярева и Максима, а также РПГ-7.
«
"Был штурм, мы были на позиции, было страшно, отстреливались. Но когда увидели, что все, решили сдаться. Спасибо ребятам, что нас взяли в плен. Не били, ничего. Кто был ранен, сделали перевязки, потом накормили. Командиры были всегда далеко в (Красном) Лимане сидели. На позиции они никогда не выходили", - рассказал Ясько.
Он уточнил, что из батальона, в котором он служил, осталось где-то 150 человек. Большинство из них пытаются попасть на врачебную комиссию, чтобы не воевать дальше.
«

"Не идите воевать, это очень плохо. Делайте все возможное, чтобы не идти воевать. Сдавайтесь сразу или уходите с позиций. Не надо стрелять. Если будете стрелять, это будет плачевно, если поднимете белый флаг, наоборот, будет лучше, российские войска вас не тронут", - обратился Ясько к соотечественникам.

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Доброволец рассказал, какой выкуп вымогают ВСУ у пленных
Вчера, 06:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийКрасный ЛиманКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала