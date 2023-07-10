https://ria.ru/20230710/plennye-1883406827.html
СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими пленными
СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими пленными - РИА Новости, 10.07.2023
СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими пленными
Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:37
2023-07-10T23:37
2023-07-10T23:49
специальная военная операция на украине
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Следователи будут расследовать факты жестокого обращения со стороны Вооруженных сил Украины с российскими военнопленными... Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник доброволец с позывным "Топаз" рассказал, что на Запорожском направлении российских военнопленных специально гонят перед наступающими украинскими подразделениями для "разминирования" — чтобы погибали они, а не солдаты ВСУ. Он также сообщил, что в плену ему угрожали убийством и избивали перед приездом украинского "репортера". По словам добровольца, таким образом его пытались заставить признаться в том, что российские военные якобы наносят удары по мирным гражданам на Украине.
https://ria.ru/20230710/vsu-1883169757.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими пленными
СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими военнопленными