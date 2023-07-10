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СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими пленными - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:37 10.07.2023 (обновлено: 23:49 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/plennye-1883406827.html
СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими пленными
СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими пленными - РИА Новости, 10.07.2023
СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими пленными
Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:37
2023-07-10T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Следователи будут расследовать факты жестокого обращения со стороны Вооруженных сил Украины с российскими военнопленными... Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник доброволец с позывным "Топаз" рассказал, что на Запорожском направлении российских военнопленных специально гонят перед наступающими украинскими подразделениями для "разминирования" — чтобы погибали они, а не солдаты ВСУ. Он также сообщил, что в плену ему угрожали убийством и избивали перед приездом украинского "репортера". По словам добровольца, таким образом его пытались заставить признаться в том, что российские военные якобы наносят удары по мирным гражданам на Украине.
https://ria.ru/20230710/vsu-1883169757.html
https://ria.ru/20230706/plennye-1882660689.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими пленными

СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими военнопленными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи будут расследовать факты жестокого обращения со стороны Вооруженных сил Украины с российскими военнопленными... Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка", — говорится в заявлении.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Российский доброволец рассказал об употреблении наркотиков в ВСУ
Вчера, 05:45
Ранее в понедельник доброволец с позывным "Топаз" рассказал, что на Запорожском направлении российских военнопленных специально гонят перед наступающими украинскими подразделениями для "разминирования" — чтобы погибали они, а не солдаты ВСУ.
Он также сообщил, что в плену ему угрожали убийством и избивали перед приездом украинского "репортера". По словам добровольца, таким образом его пытались заставить признаться в том, что российские военные якобы наносят удары по мирным гражданам на Украине.
Возвращение российских военных из украинского плена - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
"Как заново родился": Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена
6 июля, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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