https://ria.ru/20230710/plennye-1883406827.html

СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими пленными

СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими пленными - РИА Новости, 10.07.2023

СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими пленными

Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T23:37

2023-07-10T23:37

2023-07-10T23:49

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Следователи будут расследовать факты жестокого обращения со стороны Вооруженных сил Украины с российскими военнопленными... Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник доброволец с позывным "Топаз" рассказал, что на Запорожском направлении российских военнопленных специально гонят перед наступающими украинскими подразделениями для "разминирования" — чтобы погибали они, а не солдаты ВСУ. Он также сообщил, что в плену ему угрожали убийством и избивали перед приездом украинского "репортера". По словам добровольца, таким образом его пытались заставить признаться в том, что российские военные якобы наносят удары по мирным гражданам на Украине.

https://ria.ru/20230710/vsu-1883169757.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)