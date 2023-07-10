https://ria.ru/20230710/pereprava-1883161851.html

Паромная переправа в Крым временно остановилась из-за непогоды

Паромная переправа в Крым временно остановилась из-за непогоды - РИА Новости, 10.07.2023

Паромная переправа в Крым временно остановилась из-за непогоды

Керченская паромная переправа временно прекратила работу из-за погодных условий, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T00:27

2023-07-10T00:27

2023-07-10T00:48

керченский пролив

республика крым

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823925320_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_51d98dade5f2d228bd82986c209fa11d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Керченская паромная переправа временно прекратила работу из-за погодных условий, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. "В 21:30 работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (сильный ветер)", - говорится в сообщении. Работа Керченской паромной переправы зависит от погодных условий, ранее она неоднократно приостанавливала работу из-за сильного ветра и штормов, а также тумана. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.

https://ria.ru/20230709/most-1883107258.html

керченский пролив

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

керченский пролив, республика крым, россия, происшествия