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Паромная переправа в Крым временно остановилась из-за непогоды - РИА Новости, 10.07.2023
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00:27 10.07.2023 (обновлено: 00:48 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/pereprava-1883161851.html
Паромная переправа в Крым временно остановилась из-за непогоды
Паромная переправа в Крым временно остановилась из-за непогоды - РИА Новости, 10.07.2023
Паромная переправа в Крым временно остановилась из-за непогоды
Керченская паромная переправа временно прекратила работу из-за погодных условий, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T00:27
2023-07-10T00:48
керченский пролив
республика крым
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Керченская паромная переправа временно прекратила работу из-за погодных условий, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. "В 21:30 работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (сильный ветер)", - говорится в сообщении. Работа Керченской паромной переправы зависит от погодных условий, ранее она неоднократно приостанавливала работу из-за сильного ветра и штормов, а также тумана. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
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керченский пролив
республика крым
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керченский пролив, республика крым, россия, происшествия
Керченский пролив, Республика Крым, Россия, Происшествия
Паромная переправа в Крым временно остановилась из-за непогоды

Минтранс Крыма: работу Керченской переправы временно остановили из-за сильного ветра

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПаром "Мария" в Керченском проливе
Паром Мария в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Паром "Мария" в Керченском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Керченская паромная переправа временно прекратила работу из-за погодных условий, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.
"В 21:30 работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (сильный ветер)", - говорится в сообщении.
Работа Керченской паромной переправы зависит от погодных условий, ранее она неоднократно приостанавливала работу из-за сильного ветра и штормов, а также тумана. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Очередь на проезд по Крымскому мосту образовалась с двух сторон
9 июля, 14:55
 
Керченский проливРеспублика КрымРоссияПроисшествия
 
 
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