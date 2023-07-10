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СМИ раскрыли, когда США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией
СМИ раскрыли, когда США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией - РИА Новости, 10.07.2023
СМИ раскрыли, когда США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией
США могут к декабрю решить, подталкивать ли Киев к переговорам с Россией, пишет испанская газета Periodico со ссылкой на военные источники. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:12
2023-07-10T13:12
2023-07-10T13:12
специальная военная операция на украине
украина
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киев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США могут к декабрю решить, подталкивать ли Киев к переговорам с Россией, пишет испанская газета Periodico со ссылкой на военные источники. "Декабрь - это решающее время. К декабрю, как подсчитывают опрошенные военные источники, будет видно, сделают ли США перед стартом нового избирательного цикла выбор в пользу того, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, или нет", - пишет газета. Помимо этого, по мнению источников, к концу года будет понятно, достигла ли Украина в рамках своего контрнаступления достаточных успехов, чтобы Киев был готов сесть за стол переговоров с Москвой. При этом издание не исключает, что в декабре можно будет говорить о том, что конфликт на Украине снова застопорился.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
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украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев
СМИ раскрыли, когда США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией
Periodico: США могут к декабрю решить, подталкивать ли Украину к переговорам с Россией