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СМИ раскрыли, когда США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/peregovory-1883236372.html
СМИ раскрыли, когда США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией
СМИ раскрыли, когда США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией - РИА Новости, 10.07.2023
СМИ раскрыли, когда США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией
США могут к декабрю решить, подталкивать ли Киев к переговорам с Россией, пишет испанская газета Periodico со ссылкой на военные источники. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:12
2023-07-10T13:12
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США могут к декабрю решить, подталкивать ли Киев к переговорам с Россией, пишет испанская газета Periodico со ссылкой на военные источники. "Декабрь - это решающее время. К декабрю, как подсчитывают опрошенные военные источники, будет видно, сделают ли США перед стартом нового избирательного цикла выбор в пользу того, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, или нет", - пишет газета. Помимо этого, по мнению источников, к концу года будет понятно, достигла ли Украина в рамках своего контрнаступления достаточных успехов, чтобы Киев был готов сесть за стол переговоров с Москвой. При этом издание не исключает, что в декабре можно будет говорить о том, что конфликт на Украине снова застопорился.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
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украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев
СМИ раскрыли, когда США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией

Periodico: США могут к декабрю решить, подталкивать ли Украину к переговорам с Россией

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США могут к декабрю решить, подталкивать ли Киев к переговорам с Россией, пишет испанская газета Periodico со ссылкой на военные источники.
"Декабрь - это решающее время. К декабрю, как подсчитывают опрошенные военные источники, будет видно, сделают ли США перед стартом нового избирательного цикла выбор в пользу того, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, или нет", - пишет газета.
Помимо этого, по мнению источников, к концу года будет понятно, достигла ли Украина в рамках своего контрнаступления достаточных успехов, чтобы Киев был готов сесть за стол переговоров с Москвой.
При этом издание не исключает, что в декабре можно будет говорить о том, что конфликт на Украине снова застопорился.
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