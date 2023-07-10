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На Западе признались в "большой печали" из-за возможного решения по Украине - РИА Новости, 10.07.2023
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00:55 10.07.2023 (обновлено: 12:38 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/pechal-1883162840.html
На Западе признались в "большой печали" из-за возможного решения по Украине
На Западе признались в "большой печали" из-за возможного решения по Украине - РИА Новости, 10.07.2023
На Западе признались в "большой печали" из-за возможного решения по Украине
На Западе серьезно обеспокоены из-за дискуссий о принятии Украины в НАТО и считают, что такой шаг стал бы существенной проблемой, написала обозреватель Politico РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T00:55
2023-07-10T12:38
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На Западе серьезно обеспокоены из-за дискуссий о принятии Украины в НАТО и считают, что такой шаг стал бы существенной проблемой, написала обозреватель Politico Лили Байер.Как отметила журналистка, среди стран Североатлантического альянса существуют серьезные опасения по вопросу расширения военного блока. На Западе распространены "невысказанные сомнения" по этой теме. В частности, там отмечают, что Киеву еще необходимо провести "множество демократических реформ", добавила Байер."Если бы решение принять Украину было неизбежным, это стало бы большой печалью", — рассказал изданию европейский дипломат.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом Организации Североатлантического договора во время предстоящего мероприятия. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, украина, нато, европа
В мире, США, Украина, НАТО, Европа
На Западе признались в "большой печали" из-за возможного решения по Украине

Politico: принятие Украины в НАТО в текущей ситуации стало бы для Запада большой печалью

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На Западе серьезно обеспокоены из-за дискуссий о принятии Украины в НАТО и считают, что такой шаг стал бы существенной проблемой, написала обозреватель Politico Лили Байер.
Как отметила журналистка, среди стран Североатлантического альянса существуют серьезные опасения по вопросу расширения военного блока. На Западе распространены "невысказанные сомнения" по этой теме. В частности, там отмечают, что Киеву еще необходимо провести "множество демократических реформ", добавила Байер.
«
"Если бы решение принять Украину было неизбежным, это стало бы большой печалью", — рассказал изданию европейский дипломат.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом Организации Североатлантического договора во время предстоящего мероприятия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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