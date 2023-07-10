https://ria.ru/20230710/pechal-1883162840.html

На Западе признались в "большой печали" из-за возможного решения по Украине

На Западе признались в "большой печали" из-за возможного решения по Украине - РИА Новости, 10.07.2023

На Западе признались в "большой печали" из-за возможного решения по Украине

На Западе серьезно обеспокоены из-за дискуссий о принятии Украины в НАТО и считают, что такой шаг стал бы существенной проблемой, написала обозреватель Politico РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T00:55

2023-07-10T00:55

2023-07-10T12:38

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На Западе серьезно обеспокоены из-за дискуссий о принятии Украины в НАТО и считают, что такой шаг стал бы существенной проблемой, написала обозреватель Politico Лили Байер.Как отметила журналистка, среди стран Североатлантического альянса существуют серьезные опасения по вопросу расширения военного блока. На Западе распространены "невысказанные сомнения" по этой теме. В частности, там отмечают, что Киеву еще необходимо провести "множество демократических реформ", добавила Байер."Если бы решение принять Украину было неизбежным, это стало бы большой печалью", — рассказал изданию европейский дипломат.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом Организации Североатлантического договора во время предстоящего мероприятия. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230709/sammit-1883157234.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, украина, нато, европа