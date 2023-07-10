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Би-би-си отстранила своего ведущего из-за интимной переписки с подростком - РИА Новости, 10.07.2023
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06:32 10.07.2023 (обновлено: 06:44 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/otstranenie-1883171729.html
Би-би-си отстранила своего ведущего из-за интимной переписки с подростком
Би-би-си отстранила своего ведущего из-за интимной переписки с подростком - РИА Новости, 10.07.2023
Би-би-си отстранила своего ведущего из-за интимной переписки с подростком
Телерадиокомпания Би-би-си отстранила от работы одного из своих известных ведущих, после того, как стало известно о его многолетней интимной переписке с... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T06:32
2023-07-10T06:44
в мире
би-би-си
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Телерадиокомпания Би-би-си отстранила от работы одного из своих известных ведущих, после того, как стало известно о его многолетней интимной переписке с несовершеннолетним.Ранее газета Sun сообщила, что в ее редакцию обратилась мать подростка, который получал деньги от "знакомого миллионам" ведущего Би-би-си за отправку откровенных фото. По словам женщины, ее ребенок вскоре пристрастился к наркотикам. Общение, согласно изданию, началось в 2020 году, когда подростку было 17 лет. Таблоид также обратил внимание, что подозреваемый ведущий перестал появляться в эфире после обнародования обвинений."Би-би-си сообщает, что связалась с полицией после того, как один из ее ведущих заплатил подростку 35 тысяч фунтов стерлингов (около 44,9 тысячи долларов) за фотографии откровенно сексуального характера... Ведущий, имя которого не называется, отстранен от работы", — говорится в сообщении телеканала.Согласно данным компании, впервые о переписке ее представителям стало известно еще в мае.В своем электронном письме сотрудникам генеральный директор Би-би-си Тим Дейви заявил, что относится ко всем обвинениям "крайне серьезно". Он также назвал ситуацию "сложной".Би-би-си обещает предоставить дополнительную информацию о процессе в ближайшие дни.
https://ria.ru/20230618/domogatelstva-1878962084.html
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в мире, би-би-си
В мире, Би-би-си
Би-би-си отстранила своего ведущего из-за интимной переписки с подростком

Би-би-си отстранила своего ведущего от работы из-за интимной переписки с подростком

CC BY 2.0 / John Lord / BBC ScotlandШтаб-квартира BBC в Шотландии
Штаб-квартира BBC в Шотландии - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
CC BY 2.0 / John Lord / BBC Scotland
Штаб-квартира BBC в Шотландии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Телерадиокомпания Би-би-си отстранила от работы одного из своих известных ведущих, после того, как стало известно о его многолетней интимной переписке с несовершеннолетним.
Ранее газета Sun сообщила, что в ее редакцию обратилась мать подростка, который получал деньги от "знакомого миллионам" ведущего Би-би-си за отправку откровенных фото. По словам женщины, ее ребенок вскоре пристрастился к наркотикам. Общение, согласно изданию, началось в 2020 году, когда подростку было 17 лет. Таблоид также обратил внимание, что подозреваемый ведущий перестал появляться в эфире после обнародования обвинений.
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"Би-би-си сообщает, что связалась с полицией после того, как один из ее ведущих заплатил подростку 35 тысяч фунтов стерлингов (около 44,9 тысячи долларов) за фотографии откровенно сексуального характера... Ведущий, имя которого не называется, отстранен от работы", — говорится в сообщении телеканала.
Согласно данным компании, впервые о переписке ее представителям стало известно еще в мае.
В своем электронном письме сотрудникам генеральный директор Би-би-си Тим Дейви заявил, что относится ко всем обвинениям "крайне серьезно". Он также назвал ситуацию "сложной".
Би-би-си обещает предоставить дополнительную информацию о процессе в ближайшие дни.
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