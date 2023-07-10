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В Приамурье свыше 12 тысяч детей отдохнули в лагерях в первую смену - РИА Новости, 10.07.2023
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Амурская область
 
05:28 10.07.2023 (обновлено: 05:32 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/otdykh-1883169068.html
В Приамурье свыше 12 тысяч детей отдохнули в лагерях в первую смену
В Приамурье свыше 12 тысяч детей отдохнули в лагерях в первую смену - РИА Новости, 10.07.2023
В Приамурье свыше 12 тысяч детей отдохнули в лагерях в первую смену
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил организовать досуг детей, чтобы избежать их травматизма, всего в первую смену в 275 оздоровительных лагерях уже... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T05:28
2023-07-10T05:32
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил организовать досуг детей, чтобы избежать их травматизма, всего в первую смену в 275 оздоровительных лагерях уже отдохнули 12 тысяч детей, сообщает правительство региона. Ход оздоровительной кампании в регионе обсудили на заседании областного правительства. В летнее время вызывает опасение и безопасность детей, не охваченных организованным отдыхом. Так, с начала лета увеличилось количество юных амурчан, получивших травмы. Губернатор рекомендовал главам муниципалитетов и минобру обратить на это особое внимание. "Не все дети во время каникул отдыхают в оздоровительных или пришкольных лагерях. В большинстве случаев, оставшись дома, дети предоставлены сами себе, что вызывает серьезные опасения. В летний период, помимо лагерей, обязательно должны работать учреждения дополнительного образования, в том числе доступные для родителей с невысоким доходом. В клубах и библиотеках необходимо организовать бесплатные просмотры кинофильмов, образовательные и развлекательные мероприятия для детей. У занятого ребенка, который большую часть времени проводит под присмотром взрослых, гораздо меньше шансов попасть в опасную ситуацию и получить травмы", - сказал Орлов. Как сообщила на заседании исполняющий обязанности министра образования и науки области Елена Бурдуковская, все детские оздоровительные лагеря получили санитарно-эпидемиологические заключения. Открытие несанкционированных лагерей не зафиксировано. Безопасность детей, пребывающих в лагерях, находится на контроле межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления. Члены комиссии регулярно мониторят деятельность детских учреждений, проводят профилактические визиты и плановые контрольно-надзорные мероприятия. Однако, несмотря на это, в первую смену произошла чрезвычайная ситуация в лагере "Белые горы", где были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с постановлением Роспотребнадзора деятельность учреждения временно приостановлена. Администрацией лагеря организован вывоз детей. Также на межведомственной комиссии рассматривались вопросы недостаточного количества сотрудников пищеблока и пожарной безопасности в лагерях. Учредителям и руководителям организаций даны рекомендации по предупреждению повторных нарушений. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем до конца летней кампании.
https://ria.ru/20230705/blagoveschensk-1882278599.html
https://ria.ru/20230628/lagerya-1880819310.html
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общество, василий орлов (губернатор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), амурская область
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Амурская область
В Приамурье свыше 12 тысяч детей отдохнули в лагерях в первую смену

Правительство Приамурья: свыше 12 тысяч детей отдохнули в лагерях региона в первую смену

© Виктор СиротинДетский лагерь
Детский лагерь
© Виктор Сиротин
Детский лагерь. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил организовать досуг детей, чтобы избежать их травматизма, всего в первую смену в 275 оздоровительных лагерях уже отдохнули 12 тысяч детей, сообщает правительство региона.
Ход оздоровительной кампании в регионе обсудили на заседании областного правительства. В летнее время вызывает опасение и безопасность детей, не охваченных организованным отдыхом. Так, с начала лета увеличилось количество юных амурчан, получивших травмы. Губернатор рекомендовал главам муниципалитетов и минобру обратить на это особое внимание.
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"Не все дети во время каникул отдыхают в оздоровительных или пришкольных лагерях. В большинстве случаев, оставшись дома, дети предоставлены сами себе, что вызывает серьезные опасения. В летний период, помимо лагерей, обязательно должны работать учреждения дополнительного образования, в том числе доступные для родителей с невысоким доходом. В клубах и библиотеках необходимо организовать бесплатные просмотры кинофильмов, образовательные и развлекательные мероприятия для детей. У занятого ребенка, который большую часть времени проводит под присмотром взрослых, гораздо меньше шансов попасть в опасную ситуацию и получить травмы", - сказал Орлов.
Как сообщила на заседании исполняющий обязанности министра образования и науки области Елена Бурдуковская, все детские оздоровительные лагеря получили санитарно-эпидемиологические заключения. Открытие несанкционированных лагерей не зафиксировано.
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Безопасность детей, пребывающих в лагерях, находится на контроле межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления. Члены комиссии регулярно мониторят деятельность детских учреждений, проводят профилактические визиты и плановые контрольно-надзорные мероприятия.
Однако, несмотря на это, в первую смену произошла чрезвычайная ситуация в лагере "Белые горы", где были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с постановлением Роспотребнадзора деятельность учреждения временно приостановлена. Администрацией лагеря организован вывоз детей.
Также на межведомственной комиссии рассматривались вопросы недостаточного количества сотрудников пищеблока и пожарной безопасности в лагерях. Учредителям и руководителям организаций даны рекомендации по предупреждению повторных нарушений. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем до конца летней кампании.
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Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Амурская область
 
 
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