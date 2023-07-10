https://ria.ru/20230710/orden-1883350130.html
Александра Проханова наградили орденом Невского
Александра Проханова наградили орденом Невского - РИА Новости, 10.07.2023
Александра Проханова наградили орденом Невского
Председатель движения поддержки и реализации социально значимых проектов "Русская мечта" Александр Проханов награжден орденом Александра Невского за активную... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:31
2023-07-10T17:31
2023-07-10T17:31
общество
александр проханов
россия
владимир путин
александр невский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель движения поддержки и реализации социально значимых проектов "Русская мечта" Александр Проханов награжден орденом Александра Невского за активную общественную деятельность, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Проханова Александра Андреевича - председателя Общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов "Русская мечта", город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230710/titov-1883339728.html
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общество, александр проханов, россия, владимир путин, александр невский
Общество, Александр Проханов, Россия, Владимир Путин, Александр Невский
Александра Проханова наградили орденом Невского
Александра Проханова наградили орденом Невского за активную общественную деятельность