https://ria.ru/20230710/orden-1883350130.html

Александра Проханова наградили орденом Невского

Александра Проханова наградили орденом Невского - РИА Новости, 10.07.2023

Александра Проханова наградили орденом Невского

Председатель движения поддержки и реализации социально значимых проектов "Русская мечта" Александр Проханов награжден орденом Александра Невского за активную... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:31

2023-07-10T17:31

2023-07-10T17:31

общество

александр проханов

россия

владимир путин

александр невский

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель движения поддержки и реализации социально значимых проектов "Русская мечта" Александр Проханов награжден орденом Александра Невского за активную общественную деятельность, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Проханова Александра Андреевича - председателя Общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов "Русская мечта", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230710/titov-1883339728.html

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общество, александр проханов, россия, владимир путин, александр невский