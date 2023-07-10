https://ria.ru/20230710/opk-1883279404.html

Мишустин заявил о кратном наращивании выпуска продукции предприятиями ОПК

Мишустин заявил о кратном наращивании выпуска продукции предприятиями ОПК - РИА Новости, 10.07.2023

Мишустин заявил о кратном наращивании выпуска продукции предприятиями ОПК

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас нуждаются... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:41

2023-07-10T14:41

2023-07-10T14:41

специальная военная операция на украине

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877035533_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_90bd2f8306cbeef4b41f28446beb938a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас нуждаются российские защитники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки "Иннопром". "Конечно, принимаем все необходимые решения для оказания помощи предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Важно, что они смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас так нуждаются наши защитники", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230625/putin-1880317607.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин