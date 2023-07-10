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Мишустин заявил о кратном наращивании выпуска продукции предприятиями ОПК
Мишустин заявил о кратном наращивании выпуска продукции предприятиями ОПК - РИА Новости, 10.07.2023
Мишустин заявил о кратном наращивании выпуска продукции предприятиями ОПК
Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас нуждаются... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:41
2023-07-10T14:41
2023-07-10T14:41
специальная военная операция на украине
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас нуждаются российские защитники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки "Иннопром". "Конечно, принимаем все необходимые решения для оказания помощи предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Важно, что они смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас так нуждаются наши защитники", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230625/putin-1880317607.html
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россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о кратном наращивании выпуска продукции предприятиями ОПК
Мишустин: предприятия ОПК за короткий срок смогли кратно нарастить выпуск своей продукции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас нуждаются российские защитники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки "Иннопром".
"Конечно, принимаем все необходимые решения для оказания помощи предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Важно, что они смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас так нуждаются наши защитники", - сказал Мишустин.
Путин заявил, что постоянно обсуждает нужды спецоперации с ОПК