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Мишустин заявил о кратном наращивании выпуска продукции предприятиями ОПК - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/opk-1883279404.html
Мишустин заявил о кратном наращивании выпуска продукции предприятиями ОПК
Мишустин заявил о кратном наращивании выпуска продукции предприятиями ОПК - РИА Новости, 10.07.2023
Мишустин заявил о кратном наращивании выпуска продукции предприятиями ОПК
Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас нуждаются... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:41
2023-07-10T14:41
специальная военная операция на украине
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас нуждаются российские защитники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки "Иннопром". "Конечно, принимаем все необходимые решения для оказания помощи предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Важно, что они смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас так нуждаются наши защитники", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230625/putin-1880317607.html
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россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о кратном наращивании выпуска продукции предприятиями ОПК

Мишустин: предприятия ОПК за короткий срок смогли кратно нарастить выпуск своей продукции

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас нуждаются российские защитники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки "Иннопром".
"Конечно, принимаем все необходимые решения для оказания помощи предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Важно, что они смогли за короткое время кратно нарастить выпуск своей продукции, в которой сейчас так нуждаются наши защитники", - сказал Мишустин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМихаил Мишустин
 
 
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