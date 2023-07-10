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Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для цифровых платформ - РИА Новости, 10.07.2023
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14:30 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/ogranicheniya-1883270421.html
Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для цифровых платформ
Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для цифровых платформ - РИА Новости, 10.07.2023
Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для цифровых платформ
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий антимонопольные ограничения для цифровых платформ - маркетплейсов и агрегаторов - в целях пресечения... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:30
2023-07-10T14:30
россия
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий антимонопольные ограничения для цифровых платформ - маркетплейсов и агрегаторов - в целях пресечения злоупотреблений доминирующим положением со стороны их владельцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон входит в так называемый "пятый антимонопольный пакет", который касается совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков. Предлагаемые в нем изменения позволят выявлять антирыночные действия и картельные соглашения крупных маркетплейсов и агрегаторов, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ определяет критерии отнесения крупных цифровых платформ к доминирующим субъектам, одновременно вводя понятие "сетевой эффект". Под ним понимается свойство товарного рынка, при котором потребительская ценность цифровой платформы изменяется в зависимости от изменения количества продавцов и покупателей, совершающих через нее сделки. Вводится запрет на злоупотребление доминирующим положением для владельцев цифровых платформ, чей сетевой эффект дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на рынке и затруднять доступ на него, доля совершенных сделок через которые на определенном товарном рынке составляет более 35%, а выручка превышает 2 миллиарда рублей в год. Устанавливать наличие сетевого эффекта и оценивать возможности хозяйствующих субъектов, владеющих цифровыми платформами, оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара будет ФАС России. Кроме того, устанавливается новое условие для антимонопольного контроля за сделками экономической концентрации на товарных рынках. С ФАС будут согласовываться сделки, цена которых превышает 7 миллиардов рублей. Одновременно вносятся изменения, касающиеся проведения экспертизы при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и уточнения требований к экспертам. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230512/otzyvy-1871184459.html
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россия, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), владимир путин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Владимир Путин, Экономика
Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для цифровых платформ

Путин подписал закон, вводящий антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий антимонопольные ограничения для цифровых платформ - маркетплейсов и агрегаторов - в целях пресечения злоупотреблений доминирующим положением со стороны их владельцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон входит в так называемый "пятый антимонопольный пакет", который касается совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков. Предлагаемые в нем изменения позволят выявлять антирыночные действия и картельные соглашения крупных маркетплейсов и агрегаторов, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Документ определяет критерии отнесения крупных цифровых платформ к доминирующим субъектам, одновременно вводя понятие "сетевой эффект". Под ним понимается свойство товарного рынка, при котором потребительская ценность цифровой платформы изменяется в зависимости от изменения количества продавцов и покупателей, совершающих через нее сделки.
Вводится запрет на злоупотребление доминирующим положением для владельцев цифровых платформ, чей сетевой эффект дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на рынке и затруднять доступ на него, доля совершенных сделок через которые на определенном товарном рынке составляет более 35%, а выручка превышает 2 миллиарда рублей в год. Устанавливать наличие сетевого эффекта и оценивать возможности хозяйствующих субъектов, владеющих цифровыми платформами, оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара будет ФАС России.
Кроме того, устанавливается новое условие для антимонопольного контроля за сделками экономической концентрации на товарных рынках. С ФАС будут согласовываться сделки, цена которых превышает 7 миллиардов рублей. Одновременно вносятся изменения, касающиеся проведения экспертизы при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и уточнения требований к экспертам.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
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