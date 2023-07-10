https://ria.ru/20230710/ofsety-1882821688.html

В России заключены первые офсеты с МСП-поставщиками на 3,1 млрд рублей

В России заключены первые офсеты с МСП-поставщиками на 3,1 млрд рублей - РИА Новости, 10.07.2023

В России заключены первые офсеты с МСП-поставщиками на 3,1 млрд рублей

Первые в России офсетные договоры между госкомпаниями и МСП-поставщиками на общую сумму 3,1 миллиарда рублей заключены при участии Корпорации МСП (КМСП),... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:00

2023-07-10T10:00

2023-07-10T10:00

экономика

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Первые в России офсетные договоры между госкомпаниями и МСП-поставщиками на общую сумму 3,1 миллиарда рублей заключены при участии Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.При этом предусмотренный контрактами суммарный объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие своих производств превысил 960 миллионов рублей. Часть этих средств привлечена предпринимателями в рамках льготных программ кредитования правительства РФ и КМСП, говорится в сообщении."На сегодняшний день по поручению президента с малым и средним бизнесом заключили офсетные договоры "Интер РАО", "Росгео", РЖД и "Автодор — Платные дороги". Это те компании, которые раньше остальных оценили удобство и выгоду такой формы сотрудничества с МСП-поставщиками, в том числе для решения вопроса импортозамещения. Благодаря офсетам госкомпании могут рассчитывать на долгосрочные поставки необходимой им отечественной продукции нужного качества и в требуемых объемах. Одновременно малый и средний бизнес получает дополнительный стимул инвестировать в развитие своего производства, имея долгосрочные контракты и понятные горизонты планирования", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Крупнейший на данный момент офсетный договор с МСП-поставщиком заключила группа "Интер РАО". Его сумма составляет 2,4 миллиарда рублей, при этом поставщик обязан инвестировать 800 миллионов рублей в развитие производства. Договор предусматривает выпуск и поставку в течение пяти лет огнестойкого турбинного масла, которое будет производиться в Тульской области и заменит продукцию из США и Великобритании.В свою очередь, компания "Росгео" заключила пятилетний офсет на поставку бурильных труб, ранее закупавшихся в Швеции, Канаде и Китае. Сумма договора — 500 миллионов рублей, инвестиции предприятия в собственное производство - 100 миллионов рублей. Выпуск отечественной продукции будет налажен в Оренбургской области.РЖД подписали офсет на два года, предусматривающий поставку средств малой механизации. МСП-поставщиком будет выступать победитель отбора по итогам участия в программе "выращивания". Сумма договора — 99,5 миллиона рублей, инвестиции субъекта МСП в производство — 12,5 миллиона рублей. Производство расположится в Челябинской области.Первопроходцем в заключении офсетов с МСП стало ООО "Автодор — Платные Дороги", заключившее в начале 2023 года 3-летний договор на 120 миллионов рублей, предусматривающий поставку импортозамещающих транспондеров для бесконтактной оплаты проезда по платным дорогам. Производство будет организовано в Московской области, планируемые инвестиции в проект - не менее 50 миллионов рублей.Как отмечается в сообщении, в настоящее время при участии Корпорации МСП утверждено уже 10 аналогичных программ, а еще 20 заказчиков планируют их запуск. В свою очередь, со стороны МСП через Цифровую платформу МСП.РФ подано свыше 130 заявок на участие в "выращивании".Мероприятия по "выращиванию" МСП-поставщиков, предполагающие последующее заключение с ними офсетных договоров, реализуются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230616/kmsp-1878639972.html

https://ria.ru/20230626/otkazy-1880469173.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, корпорация мсп, александр исаевич