https://ria.ru/20230710/ochered-1883190090.html

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1200 машин

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1200 машин - РИА Новости, 10.07.2023

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1200 машин

Очередь из желающих проехать по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1200 машин, сообщается в оперативном Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T09:45

2023-07-10T09:45

2023-07-10T10:15

туризм

керчь

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тамань (станица)

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Очередь из желающих проехать по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1200 машин, сообщается в оперативном Telegram-канале. "В очереди со стороны Тамани (на 09:00 мск) находятся 1229 транспортных средств", — говорится в публикации.Время ожидания превышает пять часов.В проезде со стороны Керчи затруднений нет. Паромная переправа для грузовых машин временно не работает из-за сильного ветра, уточнили РИА Новости в МЧС.С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В минувший понедельник, 3 июля, она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс открыл дополнительные пункты досмотра.Мост через Керченский пролив открыт для легковых машин и туристических автобусов, грузовики проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

https://ria.ru/20230704/most-1882185406.html

керчь

краснодарский край

тамань (станица)

республика крым

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керчь, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамань (станица), крымский мост, республика крым