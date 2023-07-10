https://ria.ru/20230710/ochered-1883190090.html
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1200 машин
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1200 машин - РИА Новости, 10.07.2023
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1200 машин
Очередь из желающих проехать по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1200 машин, сообщается в оперативном Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:45
2023-07-10T09:45
2023-07-10T10:15
туризм
керчь
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тамань (станица)
крымский мост
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583517_0:256:3186:2048_1920x0_80_0_0_cc67e675e93b279e699db5a24ccc22e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Очередь из желающих проехать по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1200 машин, сообщается в оперативном Telegram-канале. "В очереди со стороны Тамани (на 09:00 мск) находятся 1229 транспортных средств", — говорится в публикации.Время ожидания превышает пять часов.В проезде со стороны Керчи затруднений нет. Паромная переправа для грузовых машин временно не работает из-за сильного ветра, уточнили РИА Новости в МЧС.С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В минувший понедельник, 3 июля, она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс открыл дополнительные пункты досмотра.Мост через Керченский пролив открыт для легковых машин и туристических автобусов, грузовики проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230704/most-1882185406.html
керчь
краснодарский край
тамань (станица)
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583517_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_a3a6caea0093153f5c8ffa124a1aa0ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамань (станица), крымский мост, республика крым
Туризм, Керчь, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тамань (станица), Крымский мост, Республика Крым
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1200 машин
Очередь к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1229 машин