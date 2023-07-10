Рейтинг@Mail.ru
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1200 машин - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:45 10.07.2023 (обновлено: 10:15 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/ochered-1883190090.html
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1200 машин
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1200 машин - РИА Новости, 10.07.2023
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1200 машин
Очередь из желающих проехать по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1200 машин, сообщается в оперативном Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:45
2023-07-10T10:15
туризм
керчь
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тамань (станица)
крымский мост
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583517_0:256:3186:2048_1920x0_80_0_0_cc67e675e93b279e699db5a24ccc22e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Очередь из желающих проехать по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1200 машин, сообщается в оперативном Telegram-канале. &quot;В очереди со стороны Тамани (на 09:00 мск) находятся 1229 транспортных средств&quot;, — говорится в публикации.Время ожидания превышает пять часов.В проезде со стороны Керчи затруднений нет. Паромная переправа для грузовых машин временно не работает из-за сильного ветра, уточнили РИА Новости в МЧС.С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В минувший понедельник, 3 июля, она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс открыл дополнительные пункты досмотра.Мост через Керченский пролив открыт для легковых машин и туристических автобусов, грузовики проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230704/most-1882185406.html
керчь
краснодарский край
тамань (станица)
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583517_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_a3a6caea0093153f5c8ffa124a1aa0ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
керчь, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамань (станица), крымский мост, республика крым
Туризм, Керчь, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тамань (станица), Крымский мост, Республика Крым
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1200 машин

Очередь к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1229 машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Очередь из желающих проехать по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1200 машин, сообщается в оперативном Telegram-канале.
«

"В очереди со стороны Тамани (на 09:00 мск) находятся 1229 транспортных средств", — говорится в публикации.

Время ожидания превышает пять часов.
В проезде со стороны Керчи затруднений нет.
Паромная переправа для грузовых машин временно не работает из-за сильного ветра, уточнили РИА Новости в МЧС.
С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В минувший понедельник, 3 июля, она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс открыл дополнительные пункты досмотра.
Мост через Керченский пролив открыт для легковых машин и туристических автобусов, грузовики проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Власти не исключили появление пробки на Крымском мосту в августе
4 июля, 16:07
 
ТуризмКерчьКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тамань (станица)Крымский мостРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала