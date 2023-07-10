https://ria.ru/20230710/obvineniya-1883300306.html
ФРГ предъявила обвинения россиянину после попытки поджечь офис РИА Новости
ФРГ предъявила обвинения россиянину после попытки поджечь офис РИА Новости - РИА Новости, 10.07.2023
ФРГ предъявила обвинения россиянину после попытки поджечь офис РИА Новости
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения гражданину России, которые пытался поджечь здание, где работают... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:14
2023-07-10T15:14
2023-07-10T16:19
берлин (город)
германия
россия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения гражданину России, которые пытался поджечь здание, где работают корреспонденты РИА Новости, в покушении на убийство и попытке поджога, говорится заявлении прокуратуры."20 июня 2023 года генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения в Берлинском земельном суде 55-летнему гражданину России в покушении на убийство и попытке серьезного поджога", - говорится в заявлении прокуратуры.В нем отмечается, что до своего ареста 14 декабря 2022 года обвиняемый вел общественные кампании против президента и государственного строя РФ - например, участвовал в создании лагеря протестующих у российского посольства в Берлине.По версии следствия, обвиняемый в конце апреля 2022 года заложил зажигательно-взрывное устройство в подвале здания, где живут и работают корреспонденты РИА Новости, но по непонятным причинам устройство не сработало и было обнаружено и обезврежено специалистами государственного управления криминальной полиции спустя несколько дней.Сообщается, что обвиняемый отрицает свою вину и утверждает, что стал "жертвой интриги российских спецслужб". "Подробное расследование не выявило никаких доказательств этим утверждениям", - говорится в заявлении.Россиянин также обвиняется в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциями с газо- и электроснабжением на своей съемной квартире.В то же время издание Tagesschau (часть холдинга ARD) сообщает, что прокуратура обвиняет подозреваемого Дмитрия Б. на основании неоднократного нахождения его мобильного телефона и автомобиля вблизи места преступления, а также обнаружения следов его ДНК на заложенном устройстве. Помимо этого, в ходе обыска его квартиры были обнаружены материалы, необходимые для изготовления заложенного устройства.Адвокат Дмитрия Б., согласно Tagesschau, подтверждает, что фигурирующие в деле телефон и автомобиль принадлежат его клиенту, но утверждает, что обвиняемый регулярно давал в своей квартире кров украинским беженцам. По мнению стороны защиты, среди них мог оказаться провокатор, желавший выставить виновным Дмитрия Б.Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены были прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.
https://ria.ru/20230202/napadenie-1849238188.html
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берлин (город), германия, россия, в мире
Берлин (город), Германия, Россия, В мире
ФРГ предъявила обвинения россиянину после попытки поджечь офис РИА Новости
Прокуратура Берлина предъявила обвинения россиянину после попытки поджечь офис РИА Новости
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения гражданину России, которые пытался поджечь здание, где работают корреспонденты РИА Новости, в покушении на убийство и попытке поджога, говорится заявлении прокуратуры.
"20 июня 2023 года генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения в Берлинском земельном суде 55-летнему гражданину России в покушении на убийство и попытке серьезного поджога", - говорится в заявлении прокуратуры.
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В нем отмечается, что до своего ареста 14 декабря 2022 года обвиняемый вел общественные кампании против президента и государственного строя РФ - например, участвовал в создании лагеря протестующих у российского посольства в Берлине.
По версии следствия, обвиняемый в конце апреля 2022 года заложил зажигательно-взрывное устройство в подвале здания, где живут и работают корреспонденты РИА Новости, но по непонятным причинам устройство не сработало и было обнаружено и обезврежено специалистами государственного управления криминальной полиции спустя несколько дней.
Сообщается, что обвиняемый отрицает свою вину и утверждает, что стал "жертвой интриги российских спецслужб". "Подробное расследование не выявило никаких доказательств этим утверждениям", - говорится в заявлении.
Россиянин также обвиняется в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциями с газо- и электроснабжением на своей съемной квартире.
В то же время издание Tagesschau (часть холдинга ARD
) сообщает, что прокуратура обвиняет подозреваемого Дмитрия Б. на основании неоднократного нахождения его мобильного телефона и автомобиля вблизи места преступления, а также обнаружения следов его ДНК на заложенном устройстве. Помимо этого, в ходе обыска его квартиры были обнаружены материалы, необходимые для изготовления заложенного устройства.
Адвокат Дмитрия Б., согласно Tagesschau, подтверждает, что фигурирующие в деле телефон и автомобиль принадлежат его клиенту, но утверждает, что обвиняемый регулярно давал в своей квартире кров украинским беженцам. По мнению стороны защиты, среди них мог оказаться провокатор, желавший выставить виновным Дмитрия Б.
Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ
по инциденту начала расследование, привлечены были прокуратура Берлина
и отдел госбезопасности.
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