https://ria.ru/20230710/obvineniya-1883300306.html

ФРГ предъявила обвинения россиянину после попытки поджечь офис РИА Новости

ФРГ предъявила обвинения россиянину после попытки поджечь офис РИА Новости - РИА Новости, 10.07.2023

ФРГ предъявила обвинения россиянину после попытки поджечь офис РИА Новости

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения гражданину России, которые пытался поджечь здание, где работают... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:14

2023-07-10T15:14

2023-07-10T16:19

берлин (город)

германия

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455264_0:185:3068:1911_1920x0_80_0_0_6177a56ad308f374c0a1143856bb8134.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения гражданину России, которые пытался поджечь здание, где работают корреспонденты РИА Новости, в покушении на убийство и попытке поджога, говорится заявлении прокуратуры."20 июня 2023 года генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения в Берлинском земельном суде 55-летнему гражданину России в покушении на убийство и попытке серьезного поджога", - говорится в заявлении прокуратуры.В нем отмечается, что до своего ареста 14 декабря 2022 года обвиняемый вел общественные кампании против президента и государственного строя РФ - например, участвовал в создании лагеря протестующих у российского посольства в Берлине.По версии следствия, обвиняемый в конце апреля 2022 года заложил зажигательно-взрывное устройство в подвале здания, где живут и работают корреспонденты РИА Новости, но по непонятным причинам устройство не сработало и было обнаружено и обезврежено специалистами государственного управления криминальной полиции спустя несколько дней.Сообщается, что обвиняемый отрицает свою вину и утверждает, что стал "жертвой интриги российских спецслужб". "Подробное расследование не выявило никаких доказательств этим утверждениям", - говорится в заявлении.Россиянин также обвиняется в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциями с газо- и электроснабжением на своей съемной квартире.В то же время издание Tagesschau (часть холдинга ARD) сообщает, что прокуратура обвиняет подозреваемого Дмитрия Б. на основании неоднократного нахождения его мобильного телефона и автомобиля вблизи места преступления, а также обнаружения следов его ДНК на заложенном устройстве. Помимо этого, в ходе обыска его квартиры были обнаружены материалы, необходимые для изготовления заложенного устройства.Адвокат Дмитрия Б., согласно Tagesschau, подтверждает, что фигурирующие в деле телефон и автомобиль принадлежат его клиенту, но утверждает, что обвиняемый регулярно давал в своей квартире кров украинским беженцам. По мнению стороны защиты, среди них мог оказаться провокатор, желавший выставить виновным Дмитрия Б.Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены были прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.

https://ria.ru/20230202/napadenie-1849238188.html

https://ria.ru/20230708/arest-1882931609.html

берлин (город)

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

берлин (город), германия, россия, в мире