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МИД: атаки на российские территории 9 июля были невозможны без помощи США - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:46 10.07.2023 (обновлено: 20:36 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/obstrely-1883379859.html
МИД: атаки на российские территории 9 июля были невозможны без помощи США
МИД: атаки на российские территории 9 июля были невозможны без помощи США - РИА Новости, 10.07.2023
МИД: атаки на российские территории 9 июля были невозможны без помощи США
Попытки украинских войск атаковать Керченский пролив, Ростовскую и Калужскую области были бы невозможны без содействия США, сообщается на сайте Министерства... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:46
2023-07-10T20:36
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
киев
калужская область
сша
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Попытки украинских войск атаковать Керченский пролив, Ростовскую и Калужскую области были бы невозможны без содействия США, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России."Неонацистский режим предпринял попытку совершить теракт на российской территории — нанести удар &lt;...&gt; по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области. &lt;...&gt; В тот же день ВСУ пытались нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. &lt;...&gt; Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции", — говорится в заявлении.Таким образом, Вашингтон и его союзники, по сути, выступают спонсорами преступной деятельности Владимира Зеленского, подчеркнули в министерстве."Все виновные будут привлечены к уголовной ответственности. На эти и другие террористические вылазки киевского режима будет дан ответ российскими Вооруженными силами, которые добьются устранения исходящих с украинской территории угроз безопасности страны и граждан", — добавили в МИД.Накануне Украина предприняла безуспешную попытку ударить по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях с помощью переоборудованных в ударный вариант ракет С-200. По словам начальника главного штаба ВКС Виктора Афзалова, всего уничтожены четыре баллистические цели — две ракеты сбиты средствами ПВО, еще две — отклонены средствами РЭБ. Никто не пострадал.
https://ria.ru/20230709/ssha-1883039746.html
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
брянская область
россия
киев
калужская область
сша
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брянская область, россия, киев, калужская область, сша, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, владимир зеленский, керченский пролив, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Киев, Калужская область, США, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Владимир Зеленский, Керченский пролив, Безопасность
МИД: атаки на российские территории 9 июля были невозможны без помощи США

МИД: атаки Киева на три российских региона 9 июля были бы невозможны без помощи США

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Керченский пролив. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Попытки украинских войск атаковать Керченский пролив, Ростовскую и Калужскую области были бы невозможны без содействия США, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
"Неонацистский режим предпринял попытку совершить теракт на российской территории — нанести удар <...> по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области. <...> В тот же день ВСУ пытались нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. <...> Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции", — говорится в заявлении.
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Таким образом, Вашингтон и его союзники, по сути, выступают спонсорами преступной деятельности Владимира Зеленского, подчеркнули в министерстве.
"Все виновные будут привлечены к уголовной ответственности. На эти и другие террористические вылазки киевского режима будет дан ответ российскими Вооруженными силами, которые добьются устранения исходящих с украинской территории угроз безопасности страны и граждан", — добавили в МИД.
Накануне Украина предприняла безуспешную попытку ударить по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях с помощью переоборудованных в ударный вариант ракет С-200. По словам начальника главного штаба ВКС Виктора Афзалова, всего уничтожены четыре баллистические цели — две ракеты сбиты средствами ПВО, еще две — отклонены средствами РЭБ. Никто не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияКиевКалужская областьСШАВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВладимир ЗеленскийКерченский проливБезопасность
 
 
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