https://ria.ru/20230710/obstrely-1883379859.html

МИД: атаки на российские территории 9 июля были невозможны без помощи США

МИД: атаки на российские территории 9 июля были невозможны без помощи США - РИА Новости, 10.07.2023

МИД: атаки на российские территории 9 июля были невозможны без помощи США

Попытки украинских войск атаковать Керченский пролив, Ростовскую и Калужскую области были бы невозможны без содействия США, сообщается на сайте Министерства... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T19:46

2023-07-10T19:46

2023-07-10T20:36

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

киев

калужская область

сша

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Попытки украинских войск атаковать Керченский пролив, Ростовскую и Калужскую области были бы невозможны без содействия США, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России."Неонацистский режим предпринял попытку совершить теракт на российской территории — нанести удар <...> по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области. <...> В тот же день ВСУ пытались нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. <...> Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции", — говорится в заявлении.Таким образом, Вашингтон и его союзники, по сути, выступают спонсорами преступной деятельности Владимира Зеленского, подчеркнули в министерстве."Все виновные будут привлечены к уголовной ответственности. На эти и другие террористические вылазки киевского режима будет дан ответ российскими Вооруженными силами, которые добьются устранения исходящих с украинской территории угроз безопасности страны и граждан", — добавили в МИД.Накануне Украина предприняла безуспешную попытку ударить по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях с помощью переоборудованных в ударный вариант ракет С-200. По словам начальника главного штаба ВКС Виктора Афзалова, всего уничтожены четыре баллистические цели — две ракеты сбиты средствами ПВО, еще две — отклонены средствами РЭБ. Никто не пострадал.

https://ria.ru/20230709/ssha-1883039746.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

брянская область

россия

киев

калужская область

сша

керченский пролив

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брянская область, россия, киев, калужская область, сша, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, владимир зеленский, керченский пролив, безопасность