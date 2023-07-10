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Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 10.07.2023
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 89 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T00:23
2023-07-10T00:23
2023-07-10T00:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 89 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском четыре обстрела из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 89 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая и Донецк. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 58 обстрелов.
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донецкая народная республика, украина, сцкк, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Горловка, Происшествия
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР