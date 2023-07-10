https://ria.ru/20230710/obstrely-1883160455.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 10.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T00:04

2023-07-10T00:04

2023-07-10T00:04

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

ясиноватая

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 13.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 16.30 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 21.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230709/pvo-1883105200.html

донецк

горловка

ясиноватая

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донецк, горловка, ясиноватая, сцкк, нато, происшествия