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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 10.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T00:04
2023-07-10T00:04
2023-07-10T00:04
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
ясиноватая
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 13.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 16.30 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 21.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230709/pvo-1883105200.html
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донецк, горловка, ясиноватая, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Ясиноватая, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую