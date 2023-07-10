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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:10 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883399818.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 10.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска более чем за два часа обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку, выпустив в сумме 49 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T22:10
2023-07-10T22:10
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска более чем за два часа обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку, выпустив в сумме 49 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.55 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров... 20.05 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров... 21.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Кроме того, по данным представительства, с 19.00 по 20.00 украинские войска обстреляли Петровский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 33 снаряда калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города, Киевский район - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html
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донецк, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска более чем за два часа обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку, выпустив в сумме 49 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.55 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров... 20.05 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров... 21.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
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Кроме того, по данным представительства, с 19.00 по 20.00 украинские войска обстреляли Петровский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 33 снаряда калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города, Киевский район - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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