Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска более чем за два часа обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку, выпустив в сумме 49 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.55 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров... 20.05 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров... 21.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Кроме того, по данным представительства, с 19.00 по 20.00 украинские войска обстреляли Петровский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 33 снаряда калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города, Киевский район - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.