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В Алешках Херсонской области два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:28 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883394382.html
В Алешках Херсонской области два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ
В Алешках Херсонской области два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023
В Алешках Херсонской области два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ
Два мирных жителя погибли в результате попадания снаряда, выпущенного украинскими войсками, в жилой одноэтажный дом в городе Алешки Херсонской области, еще один РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T21:28
2023-07-10T21:28
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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АЛЕШКИ (Херсонская область), 10 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате попадания снаряда, выпущенного украинскими войсками, в жилой одноэтажный дом в городе Алешки Херсонской области, еще один получил тяжелые ранения, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Вооруженные формирования Украины в очередной раз накануне произвели артиллерийский обстрел мирной жилой застройки населенного пункта Алешки Херсонской области. В результате данного обстрела пострадал один мирный гражданин, двое погибли", - сказал собеседник агентства. По его словам, после завершения осмотра места происшествия осколки будут отправлены на экспертизу для установления типа артиллерийский системы, из которой велся огонь по мирным жителям.
херсонская область
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херсонская область , россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Алешках Херсонской области два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ

СК: в Алешках Херсонской области два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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АЛЕШКИ (Херсонская область), 10 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате попадания снаряда, выпущенного украинскими войсками, в жилой одноэтажный дом в городе Алешки Херсонской области, еще один получил тяжелые ранения, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Вооруженные формирования Украины в очередной раз накануне произвели артиллерийский обстрел мирной жилой застройки населенного пункта Алешки Херсонской области. В результате данного обстрела пострадал один мирный гражданин, двое погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после завершения осмотра места происшествия осколки будут отправлены на экспертизу для установления типа артиллерийский системы, из которой велся огонь по мирным жителям.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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