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В Алешках Херсонской области два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ

В Алешках Херсонской области два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023

В Алешках Херсонской области два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ

Два мирных жителя погибли в результате попадания снаряда, выпущенного украинскими войсками, в жилой одноэтажный дом в городе Алешки Херсонской области, еще один РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T21:28

2023-07-10T21:28

2023-07-10T21:28

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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АЛЕШКИ (Херсонская область), 10 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате попадания снаряда, выпущенного украинскими войсками, в жилой одноэтажный дом в городе Алешки Херсонской области, еще один получил тяжелые ранения, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Вооруженные формирования Украины в очередной раз накануне произвели артиллерийский обстрел мирной жилой застройки населенного пункта Алешки Херсонской области. В результате данного обстрела пострадал один мирный гражданин, двое погибли", - сказал собеседник агентства. По его словам, после завершения осмотра места происшествия осколки будут отправлены на экспертизу для установления типа артиллерийский системы, из которой велся огонь по мирным жителям.

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2023

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херсонская область , россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия