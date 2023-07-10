https://ria.ru/20230710/obstrel-1883370421.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще 21 снаряд

Украинские войска выпустили по Донецку еще 21 снаряд - РИА Новости, 10.07.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще 21 снаряд

Украинские войска в понедельник за десять минут выпустили по ряду районов Донецка 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:42

2023-07-10T18:42

2023-07-10T18:42

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

сцкк

нато

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за десять минут выпустили по ряду районов Донецка 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.05 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 18.05 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 18.15 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, сцкк, нато, донецкая народная республика, происшествия