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Украинские войска выпустили 50 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 10.07.2023
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15:36 10.07.2023 (обновлено: 15:57 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883310103.html
Украинские войска выпустили 50 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили 50 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 10.07.2023
Украинские войска выпустили 50 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили за час 50 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:36
2023-07-10T15:57
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили за час 50 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.00 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства."15.10 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.10 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.15 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - добавляется в посте.За полчаса до обстрела Макеевки в 15.00 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка семь снарядов калибра 155 миллиметров. Через 15 минут после обстрела Донецка в 15.15 по административному центру ДНР было выпущено еще 11 снарядов из "натовской" артиллерии. В общей сложности за час по Донецку и Макеевке было выпущено 50 снарядов калибром 155 миллиметров.О последствиях пока не сообщается.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 50 снарядов по Донецку и Макеевке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 50 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили за час 50 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.00 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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"15.10 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.10 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.15 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - добавляется в посте.
За полчаса до обстрела Макеевки в 15.00 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка семь снарядов калибра 155 миллиметров. Через 15 минут после обстрела Донецка в 15.15 по административному центру ДНР было выпущено еще 11 снарядов из "натовской" артиллерии. В общей сложности за час по Донецку и Макеевке было выпущено 50 снарядов калибром 155 миллиметров.
О последствиях пока не сообщается.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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